Max Verstappen v F1 tím nezmení, predĺžil zmluvu s Red Bullom

7.1.2020 (Webnoviny.sk) - Holandský pretekár formuly 1 Max Verstappen predĺžil zmluvu s tímom Red Bull Racing do konca sezóny 2023. V ostatnom období sa špekulovalo o jeho možnom prestupe, ale rodák z Hasseltu sa rozhodol pre zotrvanie v rakúskom tíme."Som veľmi šťastný, že som predĺžil svoju spoluprácu s tímom. Red Bull mi veril a dal mi príležitosť v mojich začiatkoch vo formule 1, za čo mu budem vždy vďačný," vyjadril sa tretí muž ostatnej sezóny pre oficiálny web F1.Na rozhodnutie 22-ročného pilota vplývala aj pozitívna zmena, ktorá sa pred minulou sezónou v Red Bulle udiala. "Prišla k nám Honda a pokrok, ktorý sme za posledných dvanásť mesiacov dosiahli, mi dáva väčšiu motiváciu a nádej, že spolu môžeme vyhrávať. Každý odvádza všetko pre to, aby sme uspeli. Chcem víťaziť s Red Bullom a našim cieľom je spoločne bojovať o majstrovský titul," skonštatoval víťaz ôsmich veľkých cien F1.Správa o zotrvaní Maxa Verstappena samozrejme potešila aj šéfa tímu Christiana Hornera. "Je to fantastická správa. Max ukázal, aký prínos má pre tím. Verí v spoluprácu, ktorú sme nadviazali s Hondou a sme radi, že sme s ním predĺžili kontrakt do roku 2023. Pri výzve týkajúcej sa zmeny pravidiel v roku 2021 bude dôležité zachovať si kontinuitu v čo najväčšom počte oblastí," dodal Horner.