Brabec vyhral tretiu etapu Rely Dakar, Svitkovi nevyšiel posledný úsek a bol až za Jakešom

Výsledky - Rely Dakar 2020 - 3. etapa



Neom - Neom - 504 km, 427 km meraných úsekov



Motocykle: 1. Ricky Brabec (USA) Honda 4:08:23 h, 2. José Ignacio Cornejo Florimo (Čile) Honda +9:39 min, 3. Joan Barreda (Šp.) Honda +13:16, 4. Luciano Benavides (Arg.) KTM +17:54, 5. Kevin Benavides (Arg.) Honda +18:51, 6. Matthias Walkner (Rak.) KTM +20:07,... 28. Ivan Jakeš (SR) KTM +50:58, 38. Štefan Svitko (SR) KTM +58:21



Celkové poradie (po tretej etape): 1. Ricky Brabec (USA) Honda 11:17:56 h, 2. José Ignacio Cornejo Florimo (Čile) Honda +15:02 min, 3. Joan Barreda (Šp.) Honda +15:14, 4. Kevin Benavides (Arg.) KTM +16:12, 5. Matthias Walkner (Rak.) KTM +17:56, 6. Luciano Benavides (Arg.) KTM +19:44,... 17. Štefan Svitko (SR) KTM +1:20:53 h, 39. Ivan Jakeš (SR) KTM +2:45:30 h



7.1.2020 (Webnoviny.sk) - Američan Ricky Brabec sa stal víťazom tretej etapy 42. ročníka pretekov Rely Dakar v Saudskej Arábii v kategórii motocyklov. Celkovo 427 km meraných úsekov absolvoval priemernou rýchlosťou 103,15 km/h a dosiahol svoje druhé tohtoročné pódiové umiestnenie na prestížnom motoristickom podujatí.Na 28. mieste skončil so stratou 50:58 min slovenský reprezentant Ivan Jakeš, desať miest pred svojim krajanom Štefanom Svitkom.Druhý muž Rely Dakar 2016 Svitko v tretej etape dlho atakoval najlepšiu desiatku, ale posledný meraný úsek mu vôbec nevyšiel. Od 352. kilometra do cieľa nabral pre technické problémy takmer 40-minútové manko, čo ho stálo výrazne lepšie umiestnenie.V utorok bol od neho Ivan Jakeš lepší o viac než sedem minút, vďaka čomu sa posunul na 39. priečku celkového poradia. Svitkovi patrí priebežná 17. pozícia s mankom 1:20:53 h na vedúceho Brabca.Utorňajšia etapa bola pohromou favoritov. Austrálčan Toby Price mal problémy s navigáciou a celkovo stratil až 35 minút. Výrazne zaostali aj Brit Sam Sunderland, Rakúšan Matthias Walkner či Čiľan Pablo Quintanilla. Na druhé miesto v klasifikácii motocyklov sa posunul Čiľan José Ignacio Cornejo Florimo, pričom jeho strata predstavuje 15:02 min. V stredu je na programe štvrtá etapa z Neomu do mesta Al Ula a pretekárov čaká 453 km meraných úsekov.