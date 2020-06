Maximálna dávka v nezamestnanosti pre nových žiadateľov sa zvýši o desiatky eur

Maximálny denný vymeriavací základ

Rast priemernej mzdy na Slovensku

13.6.2020 - Od júla sa pre nových žiadateľov zvýši maximálna výška dávky v nezamestnanosti približne o 80 eur za mesiac. Pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci dosiahne maximum 1113 eur, kým v súčasnosti je to 1032,50 eura.V 30-dňovom mesiaci bude predstavovať 1077,10 eura, čo je podľa Sociálnej poisťovne zvýšenie z aktuálnych 999,20 eura.Zvýšenie maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti súvisí so zvýšením maximálneho denného vymeriavacieho základu, ktorý vychádza zo všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2019.Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že nový maximálny denný vymeriavací základ, a teda aj nová hranica maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti za mesiac, sa bude týkať len tých dávok, na ktoré vznikne nárok od 1. júla 2020.Najvyššia možná dávka v nezamestnanosti sa od júla zvyšuje vzhľadom na rast priemernej mzdy na Slovensku, ktorá vlani medziročne stúpla o 7,8 % na 1092 eur. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vychádza pri určovaní najvyššej možnej dávky, sa totiž počíta z dvojnásobku priemernej mzdy na Slovensku.Maximálny denný vymeriavací základ bude od 1. júla tohto roka vo výške 71,80 eura a maximálna denná dávka v nezamestnanosti tvorí polovicu z tejto sumy, teda 35,90 eura. Na maximálnu výšku dávky v nezamestnanosti majú od júla tohto roka nárok tí prepustení zamestnanci, ktorých hrubá mzda dosahovala najmenej 2 184 eur.Dávka v nezamestnanosti dosahuje 50 % z hrubého príjmu poistenca. Výška dávky sa určuje z vymeriavacích základov, ktoré žiadateľ dosiahol v posledných dvoch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.