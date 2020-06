Prieskum ukázal, koho chcú ľudia po Kiskovi na predsedníckej stoličke Za ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.6.2020 - Prieskum agentúry Polis pre TV Joj ukázal, kto by mal zaujať miesto Andreja Kisku, ak by už nekandidoval na post predsedu strany Za ľudí.Najviac respondentov, ktorí uviedli konkrétne meno, spomínalo Veroniku Remišovú (18,1 %). Juraja Šeligu si na čele strany vie predstaviť 6,1 % opýtaných, niekoho iného 10,5 %. Odpovedať na otázku nevedelo 65,3% respondentov.Strana Za ľudí by sa podľa aktuálneho prieskumu do parlamentu tesne nedostala, ak by voľby boli tento víkend. Podľa prieskumu Polisu by totiž získala 4,8 % voličských hlasov, pričom potrebných je 5 %.