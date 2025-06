Maximálne osvieženie s praktickou novinkou Mini Radler

19.6.2025 (SITA.sk) -Po športovom výkone, pri pokojnej prechádzke alebo v rámci prestávky, či po práci, spotrebitelia často vyhľadávajú ľahké osvieženie, ktoré príjemne schladí bez pocitu ťažkosti. Pre tieto momenty je určený nový Zlatý Bažant 0,0 % Mini Radler.zaručuje optimálnu sviežosť pri každom dúšku. Kompaktné balenie je praktické na turistiku, grilovačku, jazero či do držiaka na bicykel.Novinka je: osviežujúci Citrón a harmonická kombinácia Citrón Baza Mäta, obe s tradičným 100 % prírodným zložením, bez umelých farbív a konzervantov."V HEINEKEN Slovensko sa neustále sústredíme na inovácie, aby sme dokonale naplnili potreby našich spotrebiteľov. S hrdosťou sme preto na trh uviedli- ten istý osviežujúci radler, ktorý si naši zákazníci obľúbili, teraz. Na turistiku do hôr, na piknik v lese alebo cyklistiku pri jazere, náš Mini Radler je navrhnutý pre všetky dobrodružstvá. Chceli sme ponúknuť niečo pohodlnejšie pre všetkých, ktorí žijú aktívne a vďaka ľahšej a prenosnejšej veľkosti je možné si ho vychutnať kdekoľvek.Mini Radler nájdete už teraz v obchodoch po celej krajine ako ideálne letné osvieženie v cestovnej veľkosti," uviedlaZnačka Zlatý Bažant dlhodobo reaguje na meniace sa preferencie spotrebiteľov prostredníctvom inovácií v segmente radlerov. Aktuálne sú všetky radlery značky nealkoholické a vyznačujú sa 100 % prírodným zložením bez umelých farbív a konzervantov. Väčšina produktov je zároveň bez gluténu. Charakteristickú chuť radlerov Zlatý Bažant zabezpečuje, čo predstavuje najvyšší podiel v porovnaní s ostatnými radlermi na slovenskom trhu. V súčasnosti je spotrebiteľom k dispozícii desať rôznych druhov radlerov tejto značky.Uvedenie Mini Radlera predstavuje najnovšiu expanziu v ponuke osviežujúcich nápojov slovenskej značky Zlatý Bažant. Menší formát nadväzuje na dlhodobú stratégiu značky prinášať kvalitné a obľúbené radlery ako alternatívu k pivu. Vďaka svojej osviežujúcej chuti a prírodnému zloženiu si tieto nápoje upevnili svoje postavenie na trhu ako preferovaná voľba pre chvíle relaxu a aktívneho oddychu. Nový Mini Radler rozširuje túto ponuku a poskytuje praktickú alternatívu pre tých, ktorí preferujú menšie balenia a nechcú sa so svojím nápojom deliť.Značka Zlatý Bažant Radler 0,0 % patrí do portfólia spoločnosti HEINEKEN Slovensko, ktorá už 30 rokov spája tradíciu s inováciami a udržateľnosťou, neustále zdvíha úroveň kvality, prináša spotrebiteľom nezabudnuteľné zážitky a zavádza nové štandardy do slovenského pivovarníctva.Informačný servis