Progresívne Slovensko obviňuje vládu z podrazu na obce. Zrušená tlačovka má podľa nich zakryť škrt 200 miliónov eur

19.6.2025 (SITA.sk) - Zrušenie tlačovej konferencie k odpočtu práce na ministerstve investícií je jasným dôkazom neschopnosti premiéra a ministra investícií obhájiť krátenie 200 miliónov eur z eurofondov pre slovenské samosprávy . Tvrdí to opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) "Radi by dnes odpočtovali, no, žiaľ, nemali čo. Je absurdné, ak minister viac ako mesiac upokojuje zástupcov miest, obcí a samosprávnych krajov, že im ponechá každé euro, ktoré majú vyčlenené na svoje investičné projekty, a následne v priebehu 24 hodín otočí o 180 stupňov. Toto sme tu fakt ešte nemali,‘‘ vyhlásil poslanec PS Marek Lackovič Podľa poslankyne PS Jany Hanuliakovej je neakceptovateľné, že k takémuto rozhodnutiu dochádza bez diskusie so zástupcami samospráv. "Minister má priamu povinnosť, aby sa bezodkladne pozrel verejnosti do očí a vysvetlil, kvôli komu prídu naše obce a mestá o európske peniaze na cesty, školy či domovy sociálnych služieb. Obzvlášť, ak viaceré z týchto projektov už boli rozpracované a ľudia s nimi rátajú," podčiarkla.Europoslankyňa za PS Ľubica Karvašová poukazuje na to, že problémom tu nie je nečinnosť samospráv, ale štátu. "Zo sumy 1,4 miliardy eur, ktorú spravujú Regionálne partnerské rady, je dnes schválených 62 percent projektov, pričom do konca roka sa očakáva prekročenie 85 percent. Zo žiadostí v hodnote 522 miliónov eur štát schválil len 193 miliónov, čo svedčí o pomalom čerpaní štátu, nie o nečinnosti regiónov,” zdôraznila.Rezort investícií vo štvrtok zrušil avizovanú spoločnú tlačovú besedu s premiérom Robertom Ficom k odpočtu plnenia Programového vyhlásenia vlády na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR bez uvedenia dôvodu. Vláda predtým dočasne zablokovala 1,26 miliardy eur z eurofondov. Minister investícií Samuel Migaľ upokojoval, že žiadne euro určené regiónom nezanikne."Prostriedky sa na územie vrátia buď cez nové programy alebo prostredníctvom iných mechanizmov podpory," ubezpečil s tým, že ak by neboli peniaze takto prerozdelené, hrozilo by ich prepadnutie. Podľa neho by Slovensko mohlo prísť až o 700 miliónov eur, ak by nepristúpilo k technickému zásahu.Zablokovanú sumu nebude možné dočasne využiť na vyhlasovanie výziev. Minister odhaduje, že to potrvá približne tri až štyri mesiace. Dôvodom je veľmi nízka miera čerpania dostupných prostriedkov. Aktuálne čerpanie z hlavného operačného programu Slovensko predstavuje iba 8,3 percenta. Financie, ktoré boli zablokované, sa po revízii presmerujú do nových priorít. Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) nesúhlasí s postupom Vlády SR. Ako uvádza vo svojom stanovisku, rozhodnutie vlády je zároveň v rozpore so všetkými dohodami a prísľubmi premiéra Roberta Fica a ministra investícii Samuela Migaľa z prechádzajúcich týždňov, ktoré dali združeniam zastupujúcim samosprávy."Argumentácia, že samospráva nečerpá, je nenáležitá a smiešna, nakoľko premiér aj minister sú znalí zložitosti procesov implementácie," uviedlo združenie SK8. Nesúhlas vyjadrila aj Únia miest Slovenska (ÚMS) "ÚMS je sklamaná, že vláda vynechala zástupcov Únie miest z diskusie o navrhovaných zmenách, tento krok považujeme za útok na slovenské mestá. Všetky sľuby vlády vo vzťahu k slovenským mestám boli zrejme účelové a neférové, čo ovplyvní našu dôveru smerom k predstaviteľom vlády. Kompetentné ministerstvo budeme žiadať o vysvetlenie," uviedla.