Mayová chce využiť rozvojovú pomoc pre obchod Británie s Afrikou

Kapské Mesto 28. augusta (TASR) - Británia plánuje využiť rozpočet na rozvojovú pomoc tak, aby prehĺbil spoluprácu s africkými krajinami a zároveň podporil jej národné záujmy. To je plán britskej premiérky Theresy Mayovej, ktorá v utorok začína trojdňovú cestu po Afrike, v rámci ktorej navštívi Južnú Afriku, Nigériu a Keňu.Mayová, ktorá zápasí so spormi vo vlastnej Konzervatívnej strane pre spôsob odchodu Británie z Európskej únie, navštívi africké štáty spolu so zástupcami firiem s cieľom podporiť obchodné vzťahy medzi Britániou a Afrikou po odchode ostrovnej krajiny z EÚ.Očakáva sa, že Mayová na návšteve Južnej Afriky zopakuje udržanie rozsahu rozvojovej pomoci na doterajšej úrovni, zároveň však dodá, žeMayová tým pravdepodobne plánuje riešiť aj spory vo svojej strane, kde niektorí poslanci nesúhlasia s rozsahom rozvojovej pomoci. Podľa nich je príliš vysoký a peniaze by sa mali použiť niekde inde a najlepšie v Británii.Mayová má však v pláne dostať Britániu na prvé miesto v oblasti investícií v Afrike v rámci štátov G7, čím by Londýn vytlačil z prvej pozície USA. Súčasťou tohto plánu má byť aj využitie rozpočtu na rozvojovú pomoc v prospech britských firiem, ktoré sa rozhodnú investovať na africkom kontinente. Podľa premiérky by peniaze na rozvojovú pomoc nemali slúžiť len na boj s extrémnou chudobou, ale zároveň aj na riešenie globálnych problémov a na podporu britských záujmov.