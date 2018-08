Medzi prvými začali so žatvou v tomto roku v Košickom kraji pracovníci firmy Agroprodukt, .s.r.o. Nový Ruskov. Na snímke žatva ozimného jačmeňa na poli v katastri mesta Sečovce v pondelok 24. júna 2013. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 28. augusta (TASR) - Žatva na Slovensku ide do finále. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).priblížil.Kvalitatívne parametre obilnín sa podľa Korpáša líšia podľa odrôd a podľa lokality s dostatkom zrážok. Vysoké teploty od apríla do júna, ktoré boli v priemere o 5 až 7 stupňov Celzia nad normálom, spôsobili zahorenie zŕn pri obilninách. Pri sladovníckom jačmeni spôsobujú vysoké dusíkaté látky nevyhovujúcu kvalitu pre sladovne.spresnil.Suchom je podľa neho poznačená aj živočíšna výroba. Pastva je nedostačujúca a objemového krmiva pre zimné obdobie bude tiež málo. Znížili sa denné prírastky, zvýšili sa náklady na dovoz vody pre pasúci sa dobytok na pasienky. Najviac postihnuté regióny hlásia znížené dodávky kravského mlieka od 5 do 15 %. Na Liptove hlásia v dôsledku sucha zníženú produkciu ovčieho mlieka.upozornil.Žatevné práce podľa Korpášových slov stále pokračujú na dolnom Spiši a v okresoch Krupina, Poprad, Stará Ľubovňa, Bardejov či Michalovce.