Mayová k Assangeovmu zatknutiu: Nikto nie je nad zákonom

Britská premiérka Theresa Mayová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 11. apríla (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová uvítala vo štvrtok zatknutie zakladateľa organizácie WikiLeaks Juliana Assangea a poďakovala sa Ekvádoru za spoluprácu.povedala poslancom v Dolnej snemovni parlamentu a poďakovala aj britskej polícii za preukázanieAssangea zatkli vo štvrtok na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne na základe žiadosti Spojených štátov o jeho vydanie, ako aj na základe obvinení z porušenia podmienok prepustenia na kauciu. Uviedla to Austrálčanova právnička Jennifer Robinsonová a potvrdila to aj britská polícia.Polícia uviedla, že zakladateľa WikiLeaks zatkla po tom, ako ju na veľvyslanectvo, keďže mu ekvádorská vláda zrušila azyl. Ekvádorský minister zahraničných vecí José Valencia podľa agentúry AFP oznámil, že vláda prezidenta Lenína Morena zrušila Assangeovi aj ekvádorské občianstvo, ktoré dostal v roku 2017. Odňali mu ho "v dôsledku rôznych nezrovnalostí objavených v jeho dokumentoch", dodal Valencia.Assange sa uchýlil na ekvádorské veľvyslanectvo v roku 2012, aby predišiel vydaniu do Švédska, kde ho tamojšie úrady chceli vypočúvať v rámci vyšetrovania sexuálneho útoku. Tento prípad bol neskôr stiahnutý, avšak 47-ročný zakladateľ WikiLeaks sa obáva, že by ho mohli vydať na stíhanie do USA.Organizácia WikiLeaks rozhnevala Washington zverejnením tisícok tajných amerických diplomatických správ, ktoré obsahovali kritické hodnotenia svetových lídrov.