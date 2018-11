Mayová s Junckerom sa nedohodli, rokovania budú pokračovať v sobotu

Na snímke britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. novembra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová navštívila v stredu Brusel, kde sa stretla s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom. Témou ich rozhovorov bola predbežná zmluva o odchode Británie EÚ, informovala agentúra AFP.Mayovej a Junckerovi sa finalizovať dohodu o brexite v priebehu stredajších rokovaní nepodarilo a po ich ukončení novinárom povedala, že rozhovory so šéfom EK budú pokračovať v sobotu, keď sa britská premiérka do Bruselu vráti.povedala Mayová po ukončení stredajších rozhovorov s predsedom EK. Bližšie podrobnosti však neposkytla.Skutočnosť, že sa Mayová a Juncker nedohodli, môže podľa AFP znamenať, že je ohrozené aj konanie mimoriadneho summitu EÚ o brexite, ktorý je naplánovaný na nedeľu 25. novembra. Predbežnú dohodu o vystúpení Británie z Únie ešte totiž musí najprv schváliť Dolná komora britského parlamentu.Ešte pred Mayovej cestou do Bruselu sa v médiách objavili správy, že hlavnými spornými bodmi v predbežnej dohode o brexite sú režim na hraniciach medzi Írskou republikou a Severným Írskom, ako aj postavenie Gibraltáru a rybolov pri britských brehoch.