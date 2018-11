Štátny tajomník rezortu zahraničných vecí L. Parízek rokuje v Arménsku

Na archívnej snímke štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. novembra (TASR) - Cieľom pracovnej cesty do Jerevanu v dňoch 20. - 22. novembra je predsedníctvo SR v OBSE v roku 2019 a podpora bilaterálnych ekonomických vzťahov medzi Slovenskom a Arménskom. Rozhovory štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a osobitného predstaviteľa ministra pre predsedníctvo SR v OBSE Lukáša Parízka s námestníkmi ministra zahraničných vecí Arménska sa sústredili na spoluprácu oboch krajín s presahom aj na vzťahy s Európskou úniou.Slovensko počas predsedníctva v OBSE bude reflektovať na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v regióne Južného Kaukazu. Zmrazené ozbrojene konflikty využívajúce chýbajúcu vzájomnú dôveru medzi dotknutými stranami budú rovnako patriť medzi priority slovenského predsedníctva.uviedol Lukáš Parízek.S námestníkom ministra zahraničných vecí Arménska Ašotom Hovakimianom prerokoval štátny tajomník L. Parízek bezpečnostné otázky so zameraním práve na úlohu OBSE aj pri riešení regionálneho konfliktu v Nahornom Karabachu počas slovenského predsedníctva v roku 2019.Konflikt v Náhornom Karabachu si do súčasnej doby vyžiadal množstvo životov, spôsobil veľkú utečeneckú vlnu a v roku 1995 oba štáty súhlasili s mierovými rozhovormi sprostredkovanými Minskou skupinou OBSE.podčiarkol L. Parízek.Diskusia s námestníkom Garenom Nazarianom potvrdila obojstranný záujem o spoluprácu aj v hospodárskej oblasti.uviedol L. Parízek. S arménskym partnerom sa ďalej dotkli aktuálneho stavu novej rámcovej dohody CEPA (Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement) medzi Európskou úniou a Arménskom, ktorá v súčasnosti prebieha procesom ratifikácie v členských krajinách EÚ, vrátane Slovenska.