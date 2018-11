Mayovej kolóna mala v Belgicku nehodu, zranili sa dvaja policajti

Na snímke Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 9. novembra (TASR) - Kolóna áut, v ktorej sa viezla britská premiérka Theresa Mayová aj belgický premiér Charles Michel, mala v piatok v Belgicku dopravnú nehodu. Zranili sa pri nej dvaja policajti, ktorí kolónu sprevádzali. Informoval o tom britský denník Express.K nehode došlo na diaľnici, po ktorej Mayová s Michelom vychádzali z vojenského cintorína v meste Mons. Do kolóny vošlo auto, ktoré zhodilo dve motorky s policajtmi, pričom tie takmer vrazili do vozidla s belgickým premiérom. Pri nehode sa zranili dvaja policajti.Mayová následne pokračovala na svoj ďalší program, kým Michel sa so zvyškom kolóny na mieste zastavil. Hovorca belgického premiéra opísal podľa denníka De Standaard incident ako, zapríčinenúTheresa Mayová do Belgicka pricestovala v piatok pri príležitosti nedeľného 100. výročia konca prvej svetovej vojny. V piatok ráno si v spoločnosti belgického premiéra na cintoríne St. Symphorien v Monse uctila kladením vencov pamiatku prvého a posledného britského vojaka, ktorí padli v prvej svetovej vojne.Z Belgicka odcestovala britská premiérka do Francúzska, kde sa v meste Albert na severe krajiny stretla s prezidentom Emmanuelom Macronom. Dvojica spolu absolvovala pracovný obed a následne si pri pamätníku v obci Thiepval uctila - kladením vencov z vlčích makov a nevädze - vojakov, ktorí padli v bitke na Somme, jednej z najkrvavejších bitiek prvej svetovej vojny.