P. Pellegrini zavítal na oslavy svojej školy. Tvrdí, že nebol bifľoš

Na snímke v strede predseda vlády SR Peter Pellegrini počas slávnostnej akadémie pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici, ktorej bol žiakom, 9. novembra 2018. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 9. novembra (TASR) – Dvojhodinovou slávnostnou akadémiou v zaplnenej univerzitnej aule Beliana v piatok večer si Základná škola Slobodného slovenského vysielača (ZŠ SSV) v Banskej Bystrici pripomenula 40. výročie svojho založenia. Kultúrny program, ktorí pripravili žiaci s učiteľmi, mapoval históriu školy a za každým vystúpením znel aplauz. Pozdravné videá pripomínali jej známych a úspešných absolventov, ktorí dnes už nežijú v meste pod Urpínom, ale na svoju školu majú pekné spomienky. Na slávnosti sa zúčastnil aj predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý, ako vraví, je jej hrdý absolvent.konštatoval premiér.Ako zdôraznil, vždy sa k tejto škole bude hrdo hlásiť. Hoci si to ako školák neuvedomoval, ZŠ SSV je úzko spätá s udalosťami Slovenského národného povstania a dnes to vníma oveľa intenzívnejšie ako v detstve.Podľa neho to bola dobrá škola a "je rád, že aj dnes sa každoročne v hodnotení rebríčkov tých najkvalitnejších škôl umiestňuje na najvyšších priečkach".Na otázku, aký bol žiak, reagoval:Od tretieho ročníka mali na škole povinný ruský jazyk a od piateho druhý cudzí, on mal nemčinu.poznamenal pre TASR.Bývalým a súčasným pedagógom vyjadril veľkú vďaku za všetkých žiakov, ktorí prešli ich rukami a poprial im veľa chuti a energie do tejto neľahkej práce. Vyslovil prísľub, že vláda sa bude naďalej snažiť, aby sa situácia v školstve zlepšovala, rovnako ako postavenie pedagóga na Slovensku.