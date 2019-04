Mayovej prioritou zostáva rýchly a usporiadaný brexit

Britská premiérka Theresa Mayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 11. apríla (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová vo štvrtok v Dolnej snemovni parlamentu povedala, že Británia musí opustiť Európsku úniu usporiadane, pričom jej prioritou zostáva uskutočniť brexit čo najrýchlejšie. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.Mayová pred britskými poslancami vystúpila po návrate z mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli, kde lídri 27 členských krajín Únie rozhodli o odklade brexitu do 31. októbra. Ide o flexibilný termín, čo znamená, že Británia môže Úniu opustiť aj skôr, ak parlament dohodu, ktorú Mayovej vláda uzavrela s Bruselom, schváli. Ten ju však už trikrát odmietol.Britská premiérka poslancom tiež pripomenula, že EÚ je ochotná prehodnotiť politickú deklaráciu o vzťahoch Británie a EÚ po brexite, avšak samotnú takmer 600-stranovú dohodu o odchode Británie z Únie už otvárať nemieni.Mayová tiež vyzvala opozičnú Labouristickú stranu na pokračovanie dialógu o dohode s EÚ, ktorý prerušil stredajší summit v Bruseli. Pripustila, že v Británii nebýva zvykom, aby vláda rokovala s opozíciou, avšak súčasná situácia si to vyžaduje, pretože politici majú robiť to, čo je v národnom záujme, čím mala na mysli výsledok referenda z júna 2016, v ktorom Briti rozhodli, že nechcú byť súčasťou EÚ.povedala v parlamente MayováVodca labouristov Jeremy Corbyn privítal Mayovej snahu o dosiahnutie kompromisu s jeho stranou, ale poznamenal, že so svojou iniciatívou prišla trochu neskoro. Premiérke tiež pripomenul, že ak chce, aby labouristi jej dohodu o brexite podporili, musí vláda pristúpiť na určité kompromisy.