Petit Press vytvoril najväčšie regionálne grafické štúdio

Bratislava 11. apríla (TASR) - Vydavateľstvo Petit Press vytvorilo so spoločnosťou M Kreo studio najväčšie regionálne grafické štúdio. Jedným z jeho cieľov má byť rozšírenie ponuky produktov pre klientov vydavateľstva. TASR o tom informoval Peter Ciglan z oddelenia PR a marketingu vydavateľstva.," povedal člen predstavenstva Milan Mokráň, ktorý riadi divíziu regionálnych novín My a Echo.Grafické štúdio vedie Monika Janigová, ktorá vidí budúcnosť v regiónoch v komerčnom aj verejnom sektore.priblížila. Petit Press sa stal 34-percentným spoločníkom a začal outsourcovať výrobu svojich regionálnych titulov My a Echo priamo v agentúre.Petit Press pripravuje aj redizajn týždenníkov MY. Podľa Mokráňa od neho očakávajú modernejší dizajn novín, ale predovšetkým úsporu práce redaktorov, ktorí sa budú môcť sústrediť na kvalitu pripravovaných materiálov.