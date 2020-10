Mazák: Boj s korupciou v súdnictve naberá rozmery, zlyháva a kolabuje systém

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.10.2020 (Webnoviny.sk) - V slovenskom súdnictve prežívame ďalší vážny a tragický deň. Uviedol to predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák po stredajšej akcii Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) s názvom Víchrica, počas ktorej zadržali sudcu Najvyššieho súdu SR Jozefa Kolcuna, bývalú podpredsedníčku tohto súdu Jarmilu Urbancovú a dve sudkyne bratislavských okresných súdov Katarínu Bartalskú a Otíliu Dolákovú.Ďalším zadržaným má byť aj bývalý predseda Okresného súdu Bratislava III David Lindtner. Sudcovia sú podozriví z korupcie a iných trestných činov. Stanovisko predsedu poskytla prostredníctvom tlačovej správy hovorkyňa rady Veronika Müller „Po akciách NAKA Búrka a Plevel je Víchrica potvrdením, že boj s korupciou, úplatkárstvom, marením spravodlivosti a zasahovaním do nezávislosti súdnictva nadobúda rozmery, v ktorých už nemôžeme hovoriť len o jednotlivcoch. Zlyhával a kolabuje systém. Ak chceme očistiť a uzdraviť slovenskú justíciu, tak niet inej cesty, než odsúdenie všetkých sudkýň a sudcov, ktorým sa dokážu ich kriminálne skutky,” uviedol Mazák.Súčasne by mala byť strata funkcie sudcu, prípadne aj osobnej slobody, silným mementom pre tých, „ktorí by ešte stále chceli vidieť vo výkone povolania sudcu zdroj bezprácnych príjmov a iných výhod”.Ako uzavrel, ocenil by, ak by čestní, svedomití, občiansky a sudcovsky statoční ľudia v talároch vnímali túto „bolestivú a hanbu prinášajúcu očistu v ich radoch ako nevyhnutný predpoklad obnovy a udržania morálnej a profesionálnej integrity celého sudcovského stavu”.NAKA v stredu podľa medializovaných informácií zadržala právnika Zoroslava K., bývalú podpredsedníčku najvyššieho súdu SR Jarmilu U., bývalú podpredsedníčku Okresného súdu Bratislava I Katarínu B., sudkyňu Okresného súdu Bratislava I Otíliu D. a tiež sudcu Najvyššieho súdu Jozefa K. Ďalším zadržaným má byť aj bývalý predseda Okresného súdu Bratislava III David Lindtner.