Michalovciam chýbajú zdravotníci na plošné testovanie. Mesto prosí ľudí, aby sa prihlásili

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.10.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Michalovce nemá dostatok zdravotníckych pracovníkov na odber vzoriek počas celoplošného testovania a žiada občanov, ktorí by mali záujem o výkon tejto činnosti, aby sa prihlásili. Informovala o tom Simona Pažinková z Mestského úradu Michalovce.„Mesto Michalovce má zabezpečený dostatok administratívnych pracovníkov, ktorí budú v skupinách testovacích tímov a rovnako máme aj dostatočný počet náhradníkov z radov dobrovoľníkov. V neposlednom rade mesto doplnilo technické zásoby dezinfekčného materiálu a ochranných prostriedkov pre prípad nevyhnutnej potreby na doplnenie chýbajúcich pomôcok. Stále však nemáme dostatok zdravotníckych pracovníkov na odber vzoriek,“ uviedla Pažinková.Mesto vyzýva zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú záujem o výkon tejto činnosti, aby kontaktovali príslušných pracovníkov na čísle 0800 122 006.Ako ďalej dodala, mesto v súvislosti so zabezpečením hladkého priebehu testovania úzko spolupracuje s organizáciami a inštitúciami, ktoré toto testovanie pripravujú. Už od piatka minulého týždňa je vedenie mesta v intenzívnom kontakte s Ozbrojenými silami SR a určené už boli aj jednotlivé odberné miesta.Testovanie bude prebiehať len počas víkendu v čase od 7:00 do 21:30. "Rovnako chceme informovať, že v našom meste nebude testovanie prebiehať podľa abecedy," dodala Pažinková.