Mazák prehovoril o disciplinárke voči sudcovi Chalupkovi, ktorý nevedel vysvetliť 670-tisíc eur

V hre je aj podanie trestného oznámenia









Súdna rada sa podľa medializovaných informácií majetkovými pomermi sudcu Milana Chalupku zaoberala po podnete Národnej kriminálnej agentúry, ktorá si všimla, že sudca v decembri 2020 založil v banke dva účty pre maloletých synov a dovedna na nich mali vyše 670-tisíc eur. Sudca v prvej reakcii tvrdil, že ide o peniaze jeho rodičov. Disciplinárne návrhy podané voči nemu bude prejednávať Najvyšší správny súd SR

Komisia konala na základe podnetu

20.2.2023 (SITA.sk) - Disciplinárny návrh voči sudcovi Krajského súdu v Bratislave Milanovi Chalupkovi , v rámci ktorého ho šéf Súdnej rady SR Ján Mazák navrhuje odvolať z funkcie sudcu, je výsledkom ročnej práce kontrolnej komisie ako aj celej súdnej rady.Ako ďalej Mazák uviedol pre agentúru SITA, súdna rada v prípade sudcu prijala uznesenie, že nedokázal hodnoverným spôsobom preukázať statočnosť svojho majetku.Sudca konkrétne podľa medializovaných informácií predovšetkým nevedel hodnoverne vysvetliť pôvod sumy 670-tisíc eur, ktorú vložil na účty svojim maloletým synom. Podľa Mazáka používal argumenty, ktoré podľa skúsenostných poznatkov vôbec nesedeli.„Častokrát menil tie vysvetlenia a používal ich v súvislostiach, ktoré skutočne založili veľmi dôvodné pochybnosti o tom, že ten majetok nadobudol statočným spôsobom," zdôraznil Mazák.Doplnil, že zisťovanie dôvodov nadobudnutia peňazí sudcom je už v kompetencii iných orgánov. „My sme obmedzení našimi kompetenciami a to nie sú kompetencie, ktoré by mohli otvárať trestnoprávnu zodpovednosť," skonštatoval šéf súdnej rady. Dodal, že rada zvažuje v tejto súvislosti aj podanie trestného oznámenia.Členka súdnej rady a predsedníčka kontrolnej komisie Lucia Berdisová v tejto súvislosti povedala, že komisia konala na základe podnetu.Na základe následného preverovania podľa nej komisia došla k záveru, že majetkové priznanie sudcu bolo neúplné a zistené fakty naznačovali nepravdivé údaje. Na základe tohoto bol na sudcu podaný prvý disciplinárny návrh (na preloženie na súd nižšieho stupňa, pozn. SITA) a vec bola zároveň predložená súdnej rade.„Kontrolné komisie preverujú majetkové pomery sudcov vždy tak, že preverujú aj úplnosť majetkových priznaní, ktoré sú vyplnené sudcami každý rok, takže každý rok pracujme s celým penzom sudcov. Zameriavame sa na to, čo zákon používa ako kritérium - 5 000 eur ako prírastok majetku, na základe ktorého sa pýtame sudcov na vysvetlenie tohto prírastku," vysvetlila Berdisová.Zároveň povedala, že v rámci kontrol koná vždy na prvom stupni kontrolná komisia a keď vzniknú pochybnosti, vecou sa zoberá súdna rada. „Toto bol prvý takýto prípad," dodala Berdisová.