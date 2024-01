Mazák vníma snahu o politizáciu Súdnej rady SR, obáva sa aktívneho zapojenia do atakov voči nezávislým sudcom

1.1.2024 (SITA.sk) - Nástup troch nových členov Súdnej rady SR nominovaných vládou, z ktorých dvaja ešte pred prvým zasadnutím podpísali návrh na odvolanie šéfa rady Jána Mazáka , signalizuje podľa neho snahu politicky ovládnuť súdnu radu. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA.„Ak sa to podarí, tak budeme zvedaví na to, či súdna rada zostane naďalej neutrálna ako doteraz, alebo sa bude mlčky či súhlasne prizerať na útoky voči konkrétnym sudcom,...prípadne sa k nim pridá,“ povedal Mazák.Doplnil, že prípad sudkyne Špecializovaného trestného súdu Pamely Záleskej , ktorá bola opakovane pozvaná na zasadnutie rady, dokazuje, že to skôr vyzerá na aktívne zapojenie sa do atakov voči nezávislým sudcom, ktorí sa neobávali odsúdiť ľudí z politického, bezpečnostného a ekonomického prostredia predchádzajúcich vlád Roberta Fica Záleská bola na zasadnutie súdnej rady opakovane pozvaná pre podnety obhajcov obvinených a obžalovaných osôb v prípadoch, kde je sudkyňou, ako aj na základe článkov v bulvárnej tlači. Čelila pritom kritike zo strany niektorých členov rady, ktorá sa napokon ukázala ako neopodstatnená.