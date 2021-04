Mazák vyhlásil voľby na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie, Schwarzovi sa mandát čoskoro skončí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.4.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie (EÚ). Budú sa konať 13. októbra 2021 so začiatkom o 9:30. Oprávnené subjekty môžu predkladať kandidátov na sudcu, ktorý bude zastupovať SR v tomto medzinárodnom súdnom orgáne do 14. septembra 2021 do 15:00. Informovala o tom súdna rada na svojej internetovej stránke.Na konci augusta v roku 2022 uplynie mandát 26 národným sudcom, medzi ktorými je aj slovenský sudca Juraj Schwarcz . „Za účelom zachovania kontinuity fungovania Všeobecného súdu Európskej únie boli členské štáty vyzvané, aby v dostatočnom predstihu predložili svoje návrhy na kandidátov na tento medzinárodný post,“ informovala súdna rada.Kandidáti za jednotlivé členské štáty budú musieť zvládnuť nielen výberový proces na národnej úrovni, ale aj vypočúvanie pred výborom ustanoveným podľa Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý bol zriadený s cieľom posudzovania vhodnosti kandidátov na sudcov a generálnych advokátov Súdneho dvora EÚ.