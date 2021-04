Český minister zahraničia Petříček končí, svoje odvolanie považuje za politické rozhodnutie

Prezidentovi je tŕňom v oku

Dôvodom je jeho postoj k Sputniku

12.4.2021 (Webnoviny.sk) - Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček končí. Potvrdil to v pondelok na mimoriadnej tlačovej konferencii, informuje spravodajský portál TN.cz . Žiadnu konkrétnu kritiku pritom vraj na svoju prácu nepočul a považuje to za politické rozhodnutie.Minister vnútra Jan Hamáček sa v nedeľu stretol s Petříčkom a oznámil mu, že premiérovi Andrejovi Babišovi navrhne jeho odvolanie. O tom sa špekulovalo už niekoľko týždňov.„Vnímam, že je to politické rozhodnutie," oznámil Petříček s tým, že nikto neprišiel so žiadnou konkrétnou kritikou jeho práce, s výnimkou hlavy štátu. „Nie je tajomstvom, že som Pražskému hradu a prezidentovi tŕňom v oku," skonštatoval. S Milošom Zemanom sa podľa jeho slov nezhodnú v otázkach elektrárne v Dukovanoch a najmä očkovania. Petříček totiž odmietal prijať neschválenú ruskú vakcínu Sputnik V , ktorú prezident presadzuje.Na Petříčkov post by sa mal podľa dostupných informácií presunúť súčasný minister kultúry Lubomír Zaorálek a toho by mal vo funkcii nahradiť poslanec sociálnych demokratov Jan Birke. Ten už údajne ponuku stať sa ministrom kultúry prijal.Výmena ministrov by sa mala uskutočniť v stredu. Prezident Miloš Zeman počas nedeľného rozhovoru pre Blesk.cz uviedol, že nebude odďaľovať Petříčkovo odvolanie. Jeho odchod si želal najmä v súvislosti s ministrovým postojom k spomenutej vakcíne Sputnik V.Petříček v piatok prehral voľby na nového predsedu ČSSD, skončil ako druhý a nekandidoval ani do vedenia strany. Pozíciu predsedu obhájil práve Hamáček.