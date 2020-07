Mazák zverejnil dátum, kedy sa bude voliť nový podpredseda Najvyššieho súdu SR

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.7.2020 (Webnoviny.sk) - Súdna rada Slovenskej republiky bude 21. septembra voliť podpredsedu Najvyššieho súdu SR (NS SR) . Voľbu vyhlásil v pondelok 27. júla predseda súdnej rady Ján Mazák . Informovala o tom súdna rada na svojej internetovej stránke.Kandidátov na podpredsedu môžu navrhnúť členovia súdnej rady, sudcovské rady, stavovské organizácie sudcov, plénum sudcov NS SR, sudca NS SR a minister spravodlivosti. Musia tak spraviť do 31. augusta.Kandidát na podpredsedu najvyššieho súdu potrebuje pri voľbe od členov súdnej rady získať nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak sa to nepodarí v prvom kole, vykoná sa na tom istom zasadnutí súdnej rady opakovaná voľba. Zúčastnia sa na nej dvaja kandidáti, ktorí vo voľbe získali najväčší počet hlasov. Ak žiadny z kandidátov na podpredsedu najvyššieho súdu nezíska vo voľbe nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutočnia sa nové voľby.Podpredseda NS SR zastupuje predsedu najvyššieho súdu v čase jeho neprítomnosti, alebo keď nie je táto funkcia obsadená. Ak je predseda prítomný, podpredseda vykonáva svoju právomoc v rozsahu, aký mu vymedzil predseda. Ďalej vykonáva úkony patriace najvyššiemu súdu ako predseda senátu alebo ako sudca v senáte, do ktorého bol zaradený rozvrhom práce.Bývalú podpredsedníčku najvyššieho súdu Jarmilu U. zadržala 11. marca polícia počas akcie s názvom Búrka. Hoci Ústavný súd SR nedal súhlas na jej väzobné stíhanie, sama požiadala o zastavenie výkonu funkcie.