Pomoc musí byť adresná a efektívna, hovorí podnikateľ a filantrop Milan Fiľo

O spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s.

28.7.2020 (Webnoviny.sk) -"Nikdy si nekladiem otázku či pomôcť alebo nie. Som presvedčený, že pomáhať je morálnou povinnosťou úspešných ľudí a je morálnou povinnosťou úspešných spoločností pomáhať komunite, v ktorej pôsobia. Sociálna pomoc je súčasť našej firemnej kultúry už viac ako dvadsať rokov. Samozrejme, prioritne pomáhame v regiónoch, kde pôsobia naše fabriky. V čase celonárodnej krízy, akú prežívame teraz, sa však snažíme uľahčiť situáciu tým najviac ohrozeným skupinám v rámci celého Slovenska. Za tie roky už máme vytvorený systém pomoci tak, aby bola naša pomoc naozaj adresná a efektívna. Aj keď je v jednotlivých príbehoch veľa emócií, pomáhať treba s rozumom," vysvetľuje prezident a predseda predstavenstva ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.Súčasťou holdingu je aj spoločnosť TAURIS GROUP, ktorá sídli v Rimavskej Sobote. V regióne je viacero osád, ktorých obyvatelia žijú v absolútnej chudobe. "Mnohé rodiny nemajú prístup k čistej vode ani k základným potravinám. Mnohí nemajú žiadne peniaze. Hlad je bežnou súčasťou života detí v osadách," hovorí generálny riaditeľ TAURIS GROUP Richard Duda. Spoločnosť sa preto spojila s Občianskym združením OAISR (Občianska Alternatívna Iniciatíva v SR) a predsedom OAISR Mgr. Vojtechom Kökénym a začala s koordinovanou potravinovou pomocou pre tých najchudobnejších. "V sobotu 22. júla sme v obci Dulovo rozdelili takmer tonu potravinových balíkov. Veľmi pekná bola aj samotná príprava, kde všetko spravodlivo rozdelilo priamo OAISR. Odovzdávanie prebehlo na obecnom úrade, ale rodinám, ktoré si nemohli aj zo zdravotných dôvodov pomoc prevziať osobne, bola potravinová výpomoc odovzdaná priamo v ich príbytkoch. V tejto pomoci sa bude pokračovať. OAISR už teraz vyberá ďalšie obce v Banskobystrickom kraji," približuje Richard Duda.Vo všeobecnosti sú Rómovia chudobnejší než ktorákoľvek iná skupina populácie. Sú na tom výrazne horšie než iní z pohľadu vzdelania, zdravotného stavu, podmienok bývania a prístupu k príležitostiam. TAURIS doteraz pomohol potravinovými balíčkami 16 osadám a v pomoci plánuje pokračovať. "OAISR funguje od roku 2005, za ten čas sa snažíme vyhľadávať všetky možnosti k tomu, aby sme zlepšili život Rómov na Slovensku a hlavne v Rimavskej Sobote a okolí. To, že sme na Gemeri našli partnera v spoločnosti TAURIS nám veľmi pomohlo. Chudoba je to, čo Rómov najviac trápi. Rómske deti majú rovnaký žalúdok ako všetky ostatné, tiež potrebujú jesť. Bohužiaľ, kvôli podmienkam, v ktorých žijú, sú často hladné. Preto sme za pomoc od nášho suseda vo forme potravinových balíčkov vďační,"povedal Vojtech Kökény.Pomoc v mesiaci Júl 2020 pokračovala aj odovzdaním potravinovej pomoci pre Úsmev ako dar, ktorý tento dar rozdelil medzi Dorku Košice, unikátne centrum, ktoré pod jednou strechou poskytuje odbornú pomoc a bývanie deťom, mladým dospelým a rodinám, ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácii a medzi Oázu – Nádej pre nový život, ktorú vedie otec Mgr. Peter Gombita v Bernátovciach. Momentálne sa v tomto centre nachádza viac ako 250 ľudí odkázaných na pomoc druhých.ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.Informačný servis