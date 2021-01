Mazurek, Uhrík a Ďurica končia vo vedení Kotlebovej ĽSNS

podotkol europoslanec s tým, že na nasledujúcom straníckom sneme už nebude kandidovať za podpredsedu.

20.1.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR (NR SR) Milan Mazurek Ondrej Ďurica a europoslanec Milan Uhrík končia vo vedení strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) . Všetci traja to oznámili vo svojich profiloch na sociálnej sieti v utorok 19. januára večer.Rozhodnutie zdôvodnili tým, že začiatkom mesiaca delegáti snemu strany odhlasovali zmenu stanov, ktorá mení spôsob fungovania predsedníctva, jeho štruktúru a dáva predsedovi strany prakticky všetky kompetencie.Mazurek doplnil, že z praktického hľadiska predsedníctvo stratilo význam a stalo sa len čisto pro forma orgánom. „O obsahu zmeny stanov som rovnako, ako mnohí ďalší vedomosť predom nemal a dozvedel som sa o nej len náhodou, od hlasujúcich delegátov. Nikto so mnou, rovnako ako s ďalšími navrhnuté zmeny neprebral a nemal som tak možnosť sa k nim vôbec vyjadriť a ovplyvniť ich obsah. Nedokážem si nijako vysvetliť, prečo nám to zatajili, prečo nám takto klamali,” vysvetľuje opozičný poslanec.Podľa Uhríka boli delegátom na sneme predložené na schválenie stanovy v úplne inom znení, ako návrh, ktorý bol odsúhlasený na poslednom spoločnom predsedníctve. „Jednoducho, ako podpredseda strany som bol z tejto zmeny stanov úplne vynechaný,”Hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica rovnako na základe zmeny stanov odhlasovanej bez vedomia niektorých členov predsedníctva, ale aj vzhľadom na ďalšie okolnosti, nevidí zmysel byť súčasťou predsedníctva strany.