Trump v rozlúčkovom prejave Bidenovej vláde zaželal všetko dobré

Odchádzajúci americký prezident Donald Trump vo svojom rozlúčkovom prejave povedal, že Amerika sa "modlí" za úspech budúcej administratívy nového prezidenta Joea Bidena. Informovala o tom agentúra AFP.





"Tento týždeň inaugurujeme novú administratívu a modlíme sa, aby úspešne udržala v Amerike bezpečnosť a prosperitu," povedal Trump v prejave, ktorý Biely dom zverejnil v utorok na svojej oficiálnej webovej stránke. Novej vláde takisto zaželal "všetko dobré".Trump vo svojom prejave vyslovil poďakovanie viacerým ľuďom a inštitúciám vrátane svojej rodiny, viceprezidenta Mikea Pencea a ďalších členov svojej vlády."Zo všetkých najviac sa chcem poďakovať Američanom," povedal. Pôsobenie vo funkcii prezidenta bola pre Trumpa podľa jeho slov česť. "Ďakujem za túto mimoriadnu príležitosť," dodal.Odchádzajúci prezident pripomenul daňové reformy svojej vlády, uzavretie novej obchodnej dohody medzi USA, Mexikom a Kanadou (USMCA), zavedenie ciel voči Číne i boj s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2."Som obzvlášť hrdý na to, že som bol prvý prezident za celé desaťročia, ktorý nezačal nové vojny," povedal. Pripomenul i dohody, ktoré USA dosiahli v oblasti Blízkeho a Stredného východu.Členské krajiny NATO podľa Trumpa prispievajú do rozpočtu Aliancie o "miliardy dolárov viac" ako v čase jeho príchodu do funkcie. Upozornil i na založenie Vesmírnych síl Spojených štátov i kozmický let s ľudskou posádkou so štartom z územia Spojených štátov."Vo funkcii sme potvrdili troch nových sudcov Najvyššieho súdu USA a vymenovali sme takmer 300 federálnych sudcov," povedal. Takisto pripomenul aj opatrenia v súvislosti s bezpečnosťou na hraniciach.Nový prezident Biden oficiálne nastúpi do úradu v stredu 20. januára. Demokratický kandidát Biden zvíťazil v prezidentských voľbách 3. novembra minulého roka. Jeho súper, republikánsky kandidát a úradujúci prezident Trump, odmietal priznať svoju porážku a snažil sa dosiahnuť zmenu volebných výsledkov, pripomína AP.Stredajšiu plánovanú inauguráciu komplikujú bezpečnostné obavy po útoku podporovateľov odchádzajúceho prezidenta Trumpa na budovu Kapitolu, sídla amerického Kongresu, zo 6. januára. Z tohto dôvodu v hlavnom meste rozmiestnili tisíce príslušníkov Národnej gardy.Trump už skôr oznámil, že sa na inaugurácii nezúčastní.