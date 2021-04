mBank prichádza s vylepšeným internet bankingom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.4.2021 (Webnoviny.sk) -mBank potvrdzuje svoje dlhoročné líderstvo v oblasti digitálneho bankovníctva a najnovšie prináša ešte väčšie pohodlie a jednoduchosť spravovania svojich financií, známe z jej mobilnej aplikácie, aj do internet bankingu - klienti tak budú môcť oceniť jeho čistý a prehľadný dizajn. "Je pre nás prirodzené, že sa snažíme našim klientom prostredníctvom nových technológií a vylepšení neustále čo najviac uľahčovať ich život. Príkladom je aj náš vylepšený internet banking. Klienti si ho budú môcť prispôsobiť podľa svojich potrieb a sami si vyberú produkty, ktoré chcú mať zobrazené na hlavnej stránke," hovorí Robert Chrištof, generálny riaditeľ mBank Slovensko.Už po prihlásení do internet bankingu sa klientom zobrazí prehľadná obrazovka s novým usporiadaním menu, ktorá má responzívny dizajn - veľkosť obrazovky sa prispôsobí ich zariadeniu a na tablete či smartfóne s ním tak budú môcť pracovať rovnako pohodlne ako na počítači.Na prvý pohľad a na jednom mieste uvidia všetky najdôležitejšie informácie ako napríklad zostatok na účte, prehľad posledných transakcií, plánované operácie či správy z banky. Budú tak môcť pracovať v ešte komfortnejšom prostredí a skráti sa aj cesta k väčšine funkcií – po prihlásení sa im otvorí hlavná stránka, z ktorej sa pohodlne dvoma klikmi dostanú, kam potrebujú.Pokiaľ bude klient potrebovať radu, stačí, keď si kdekoľvek v bankovníctve otvorí v pravom dolnom rohu chat a veľmi jednoducho a rýchlo sa spojí s reálnou osobou – expertom mBank, ktorý s ním vyrieši všetko potrebné. Nebude tak musieť telefonovať na mLinku či osobne navštíviť pobočku.Odteraz budú mať klienti mBank k dispozícii aj vylepšený smart vyhľadávač v kompletnej histórii platieb, ktorý bude fungovať na podobnom princípe ako Google. Veľké množstvo filtrov a inteligentný našepkávač tak zabezpečia, že konkrétnu transakciu nájdu presne, rýchlo a jednoducho.Vďaka ďalšej novinke budú mať klienti rýchly prehľad aj o všetkých svojich úsporách. Či už ide o funkciu mSporenie alebo sporiaci účet eMax Plus, všetky sporiace produkty, vrátane termínovaného vkladu mVklad, po novom nájdu na jednom mieste. Nebudú tak musieť preklikávať medzi jednotlivými produktmi. V hornej časti obrazovky navyše uvidia aj súčet svojich celkových úspor v rámci jednotlivých sporiacich produktov tak, aby mali okamžitý a komplexný prehľad."Našim klientom pravidelne prinášame najnovšie technologické riešenia, majú už preto na nás vysoké nároky a očakávania. Mnohé z nich sme pri tvorbe nového internet bankingu zohľadnili a vytvorili sme tak užívateľsky príjemný a pohodlný zážitok – klientovi dávame do rúk všetky nástroje, vďaka ktorým bude preňho spravovanie financií absolútne komfortné, prehľadné a jednoduché," vysvetľuje Lukáš Kiac, vedúci rozvoja mobilného a internetového bankovníctva mBank.Informačný servis