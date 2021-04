Slovenská spoločnosť Octago chce rozhýbať každého, aj za hranicami

Od záľuby k biznisu

22.4.2021 (Webnoviny.sk) -Príbeh spoločnosti začal pred 6 rokmi, kedy mladí ľudia pretvorili svoju záľubu na podnikanie. Dnes má Octago za sebou viac ako 300 úspešných realizácií v 4 krajinách Európy a mieri ďalej.Spoločnosť Octago, ktorá sa primárne zameriavala na výrobu a realizáciu športovísk pre street workout sa v poslednom období podarilo rozšíriť portfólio svojich produktov o detské ihriská, outdoorové fitness stroje, lezecké steny, športoviská a miesta pre rôzne druhy aktivít a oddych."Octago za posledné roky prirodzene rástlo a neustále sme pridávali do nášho portfólia nové produkty. Tým, že chceme sprístupniť pohyb naozaj pre každého nielen doma, ale aj v zahraničí bola pre nás zmena korporátnej identity, vytvorenie nových kategórií produktov, pre lepší prehľad zákazníkov úplne jednoduchá a prirodzená." povedal Timotej Keher, spoluzakladateľ spoločnosti Octago.Presun na nové trhy, zvýšenie výrobnej kapacity, zväčšenie skladových zásob, rozšírenie tímu a nové kancelárske priestory. Aj to sú príjemné starosti, s ktorými sa v Octago momentálne potýkajú."Domáci trh pre nás zostal v tejto fáze malý a mierne presýtený. Sme si vedomí kvality našich produktov a vidíme potenciál rastu v zahraničí. Vstup na nové trhy s vytvorením lokálnych pobočiek z nás vie spraviť dominantného hráča v tejto oblasti, s jasnou víziou a cieľmi, s ambíciou napredovať na týchto trhoch niekoľko rokov a rozširovať v budúcnosti svoju pôsobnosť aj v ďalších krajinách." dodalZa posledné roky prešlo vnímanie ľudí obrovskou zmenou, ktoré pandémia len urýchlila. Cvičenie a pohyb už nie sú vnímané ako doména určitej skupiny ľudí, či už kulturistov, fitness nadšencov a profesionálnych športovcov ale ako niečo, čo väčšina ľudí považuje za prirodzenú súčasť dňa, zvýšenie fyzickej a psychickej pohody a oddych."Sme hrdí, že v dnešnej dobe dokážeme budovať miesta, kde ľudia môžu tráviť svoj čas aktívne, zmysluplne, prácou na sebe a s pocitom, ktorý v nich vyvoláva radosť. Našim cieľom je zabezpečiť tieto pocity pre každú generáciu, či skupinu ľudí. Na pohybe záleží viac ako inokedy." dodal.Nové logo, zmena vizuálnej identity a brand stratégie, za ktorou stojí známy slovenský marketér Pavol Minár a jeho spoločnosť Inspirations Minar, Octagu umožňuje jednoducho komunikovať rozšírenia a inovácie v portfóliu produktov."Zmeny v našej spoločnosti prišli úplne prirodzene. Reflektujú a prispôsobujú sa aktuálnym trendom, umožňujú nám jednoducho komunikovať smerovanie značky, urýchľujú vstupy na nové trhy a jednoznačne komunikujú naše posolstvo." vyjadril sa spoluzakladateľ.Timotej Keher verí, že kategórie produktov Sportgo, Playgo, Urbango a Techgo uľahčia zákazníkom a užívateľom voľnočasových objektov od Octago orientovať sa naprieč celým portfóliom a byť pre nich prístupnejší.Octago pri expanzii nezabúda ani na sociálny presah svojho podnikania, na čo od začiatku svojho fungovania kládli dôraz."Chceme tvoriť miesta, kde ľudia každej vekovej kategórie môžu tráviť svoj čas aktívne, prácou na sebe. Miesta kde sa ľudia stretávajú, nadväzujú nové priateľstvá, tvoria komunity. Celý svet zažíva obdobie rýchlej transformácie a naše odvetvie nie je výnimkou. Pohyb a aktivity na čerstvom vzduchu sa v dnešnej dobe dostali do popredia a ľuďom záleží v akom prostredí ho budú vykonávať alebo kde sa zahrajú ich deti. Preto sa snažíme neustále modernizovať a prispôsobovať naše produkty a priestory, pre čo najväčší komfort všetkých ľudí. Vďaka smart riešeniam od našich partnerov nezabúdame ani na edukáciu užívateľov, či inovácie."ozrejmil Timotej.Octago sa okrem výroby a predaju produktov venuje aj samotnej realizácii športovísk a oddychových zón, kde spolupracuje s mestami, samosprávami, developermi, stavebnými firmami či krajinnými architektmi a projektantmi."Popri výrobe a predaji produktov aktívne komunikujeme s našimi zákazníkmi, pripravujeme pre nich podklady do projektov, ponúkame plnú súčinnosť pri návrhu až po samotnú realizáciu podľa ich požiadaviek. Snažíme sa aby nami vybudované priestory a produkty kombinovali kvalitu prevedenia s moderným dizajnom a funkčnosťou." dodal.Na konkurenciu sa Octago nesústreďuje. Skôr ako konkurenciu, vnímajú väčšie zahraničné firmy, ktoré pôsobia v ich segmente a orientujú sa na západné trhy. Tie sú pre nich zároveň inšpiráciou."Myslím si, že aj vďaka zmenám na trhu za posledné obdobie nám množstvo súčasných konkurentov v budúcnosti nebude konkurovať a extra ich nesledujeme. Krajiny, na ktoré sa plánujeme zamerať majú výrazne nižšie bariéry vstupu na trh a absentujú na nich dominantní hráči v danom segmente. Octago už dnes vďaka výrobe vlastných produktov, šírke portfólia, inováciám a hlavne prístupu k zákazníkom dosahuje významných trhových podielov a veríme, že sa v blízkej dobe zaradíme k lídrom v našej oblasti v celom CEE regióne." doplnil Timotej.Informačný servis