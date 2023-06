mBank svojim klientom prináša bezkontaktnú platobnú službu SwatchPAY!

Záujem Slovákov o platby hodinkami stúpa

Priemerná výška transakcií na Slovensku







Typ platby

Suma v EUR





Apple Watch

20,32





Fitbit

18,69





Garmin

18,47





Wear OS

18,48





Xiaomi

17,74





Plastová platobná karta

22,33







Zdroj: mBank



2.6.2023 (SITA.sk) -MBank opäť rozširuje svoje portfólio dlhodobo fungujúcich moderných platobných služieb, medzi ktoré patrí Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay a Xiaomi Pay. Svojim klientom po novom ponúka ďalšiu alternatívu, ako svoju platbu zrealizovať pohodlne, rýchlo, jednoducho a bezpečne. Práve to sú totiž atribúty, ktoré klienti pri platbách nositeľnými zariadeniami najviac oceňujú.Klienti s hodinkami, ktoré podporujú funkcionalitu SwatchPAY!, si ich so svojou platobnou kartou Mastercard alebo Visa môžu jednoducho spárovať priamo vo svojom telefóne s operačným systémom iOS či Android prostredníctvom aplikácie SwatchPAY!. Nastavenie služby trvá len pár minút. "Aj keď sú hodinky Swatch analógové, na platby prostredníctvom služby SwatchPAY! sa využíva podobná technológia a princíp, ako pri ostatných smart hodinkách. V hodinkách je totiž zabudovaný čip, ktorý umožňuje bezkontaktnú platbu zrealizovať," vysvetľuje Michal Staněk, produktový manažér platobných kariet mBank.Po spárovaní hodiniek so svojou platobnou kartou ich pri platbe za nákup stačí priložiť k terminálu. Transakcia do výšky 50 EUR prebehne okamžite. V prípade, že je platba vyššia, klient ju na termináli potvrdí zadaním svojho PIN kódu k platobnej karte. "Na hodinkách sa pred samotnou platbou netreba nikam preklikávať, klient ich rovno priloží k terminálu a okamžite platí. Aj preto sa tento spôsob platby radí k tým najjednoduchším," dopĺňa Michal Staněk."Medzi ďalšie výhody SwatchPAY! patrí okrem možnosti výberu hotovosti z bankomatu aj to, že čip, ktorý je v hodinkách zabudovaný, sa nikdy nevybije a funguje aj vtedy, keď sú samotné hodinky vybité. Platby je preto možné realizovať kedykoľvek. Je to veľký benefit najmä pre tých, ktorí nestíhajú neustále sledovať stav batérie na ich zariadení," hovorí Michal Staněk. V prípade straty hodiniek stačí postupovať rovnako ako pri strate platobnej karty. Platobnú kartu, resp. token z hodiniek si klienti môžu okamžite odstrániť v aplikácii SwatchPAY! alebo v mobilnej aplikácii mBank.To, že práve platby hodinkami sú u klientov mBank mimoriadne obľúbené, potvrdzujú aj dáta banky na Slovensku za rok 2022. Počet klientov, ktorí tento spôsob platieb využívajú, medziročne vzrástol o viac ako 52%. Najvyššia transakcia, ktorú minulý rok zrealizoval jeden klient bola v hodnote 8 000 EUR a bola to platba za automobil. Najvyššia celková hodnota všetkých transakcií, ktoré zrealizoval hodinkami jeden klient, je viac ako 40 000 EUR. Najvyšší počet transakcií, ktoré prostredníctvom svojich hodiniek vykonal jeden klient je 1 054, čo predstavuje takmer 3 platby denne. Všetky vyššie uvedené transakcie sa zrealizovali prostredníctvom Apple Watch.Informačný servis