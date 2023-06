RTVS žiada od Machaja kritériá obsadzovania hostí v politických reláciách, zabezpečia objektivitu aj pluralitu

Systém výberu

Pluralita a objektívnosť

2.6.2023 (SITA.sk) - Rada Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) požaduje od riaditeľa verejnoprávneho telerozhlasu Ľuboša Machaja vypracovanie kritérií obsadzovania hostí v politických reláciách. Kritériá obsadzovania hostí v reláciách Sobotné dialógy a O 5 minút 12 by podľa Rady mali byť jednoznačné, zrozumiteľné a prístupné verejnosti. Vyplýva to z uznesenia Rady RTVS.Rada tiež skonštatovala, že pri výbere hostí týchto relácií v minulom roku chýbal systém výberu, ktorý by sa odvíjal od výsledkov volieb do Národnej rady SR.Upozornila aj na to, že nedostatočné a nekonkrétne znenie uplatňovania inštitútu prázdneho kresla vo vysielaní verejnoprávneho telerozhlasu už viedlo k aplikačným problémom a môže spôsobovať výkladové nepresnosti.Rada RTVS tiež „berie na vedomie informáciu GR RTVS, že interné pravidlá systému zaraďovania aktivít politických strán do vysielania RTVS, na vypracovanie ktorých Rada RTVS vyzvala manažment RTVS uzneseniami č. 230/2022 a č. 95/2023, budú súčasťou návrhu aktualizovaného Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS".Opätovne skonštatovala, že prijatie takýchto pravidiel vytvára predpoklady na predchádzanie spochybňovania dodržiavania princípov vyváženosti, plurality a objektívnosti vo vysielaní verejnoprávnej RTVS, a to pri zaistení plurality, vyváženosti a garantovaní redakčnej nezávislosti.