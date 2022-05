Mbappe by mal zostať v Paríži, šéf La Ligy zúri: Urážka futbalu

Francúzsky futbalista Kylian Mbappe by mal aj naďalej hrať za Paríž St. Germain. Informáciu zverejnila agentúra AP, podľa ktorej sa dohodol so šampiónom Ligue 1 na novej trojročnej zmuve.





Dvadsaťtriročnému útočníkovi v Paríži končí platnosť kontraktu a mohol odísť zadarmo. Výrazný záujem mal Real Madrid. Mbappe v priebehu sezóny vyhlásil, že chce z Paríža odísť, no iba za podmienok, ktoré budú pre jeho doterajšieho zamestnávateľa výhodné. Španielsky veľkoklub údajne najskôr ponúkol Realu 180 miliónov eur, čo je rovnaká čiastka, za ktorú Mbappeho získali Parížania z Monaca. Neskôr navýšili ponuku na 200 miliónov eur, no ani to nestačilo.Zotrvanie Mbappeho vo francúzskej lige nahnevalo prezidenta La Ligy Javiera Tebasa. "Toto je urážka futbalu. Ktovie odkiaľ má PSG peniaze a koľko ho bude platiť. Ten klub minul za uplynulú sezónu 600 miliónov na platoch a vykázal stratu 700 miliónov. Al-Chelafi je rovnaká hrozba ako Superliga," zverejnil Tebas.Mbappe prišiel do Paríža z Monaca v auguste 2017 a pomohol klubu získať štyri z piatich titulov v Ligue 1. Nazbieral 168 gólov a dostal sa na druhú priečku klubovej histórie za Edinsona Cavaniho, ktorý má na konte 200.