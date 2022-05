Preteky Okolo Slovenska zavítajú aj tento rok do Košíc, vlani bol najväčšou hviezdou Peter Sagan

Mala by z toho byť tradícia

Rokujú aj s Eurosportom

22.5.2022 (Webnoviny.sk) - Fanúšikovia cyklistiky v Košiciach sa aj tento rok môžu tešiť na medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska.Mesto Košice tento týždeň podpísalo zmluvu s generálnym riaditeľom pretekov Okolo Slovenska a prezidentom Slovenského zväzu cyklistiky Metropola východu bude 17. septembra opäť dejiskom 66. ročníka pretekov. Podľa slov košického primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) by sa medzinárodné podujatie malo v Košiciach stať tradíciou. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.„Verím, že Košice opätovne zopakujú vlaňajší úspech a vďační diváci zachovajú priazeň cyklistike aj do ďalších rokov,“ povedal Privara. Okrem podpisu zmluvy na tento rok hovoril primátor s Petrom Privarom už aj o roku 2023.Minulý rok sa na košickej Hlavnej ulici konal divácky atraktívny prológ a Košice boli aj dejiskom prvej etapy pretekov.Najväčšou hviezdou vlaňajšieho ročníka bol Peter Sagan , ktorý ovládol aj celkové poradie a získal žltý dres pre víťaza. Primátor verí, že aj tento rok budú preteky s účasťou nášho najlepšieho slovenského cyklistu.Mesto podporí podujatie Okolo Slovenska dotáciou vo výške 50-tisíc eur. Rokuje sa aj o spolupráci s Eurosportom, ktorý by mal preteky opäť prezentovať svojim divákom.