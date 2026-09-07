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 24hod.sk    Šport

07. septembra 2026

Mbappé považuje za normálne, že po výkonoch na MS 2026 ho mnohí označujú ako kandidáta na zisk Zlatej lopty


Tagy: francúzska futbalová reprezentácia La Liga 2026/2027 MS vo futbale 2026

Elitný francúzsky kanonier je najlepší strelec v histórii MS a spojili ho s prestížnou cenou. Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappé zo španielskeho Realu Madrid priznal, že je prirodzené, aby ...



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mbappe 676x451 7.9.2026 (SITA.sk) - Elitný francúzsky kanonier je najlepší strelec v histórii MS a spojili ho s prestížnou cenou.


Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappé zo španielskeho Realu Madrid priznal, že je prirodzené, aby ho ľudia považovali za kandidáta na víťaza Zlatej lopty po jeho výkonoch na tohtoročných majstrovstvách sveta. Kapitán Francúzov zaznamenal na turnaji 10 gólov, čím získal Zlatú kopačku, jeho tím však skončil "až" na 4. priečke. Počas celej svojej kariéry na MS dosiahol už 22 gólov a je najlepší strelcom v histórii turnaja.

Dvadsaťsedemročný Mbappé zatiaľ nezískal cenu pre najlepšieho futbalistu planéty. "Myslím si, že keď hráte za Real Madrid, ktorý je najlepší klub na svete, ľudia vás prirodzene spájajú s takýmito oceneniami, kolektívnymi aj individuálnymi," povedal Mbappé novinárom.

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"Mnohí ľudia, keď ma vidia na ulici, hovoria o Zlatej lopte, často ma označujú za možného víťaza... Samozrejme, v tomto lete som napísal históriu v najdôležitejšej športovej súťaži, ale uvidíme. Mám pocit, že je to dobrý rok, ale ešte je pred nami veľa času a ľudia môžu hlasovať za kohokoľvek, koho považujú za najlepšieho hráča sveta," pokračoval.

Od svojho príchodu do Realu Madrid v roku 2024 strelil Mbappé veľké množstvo gólov, avšak jeho klub nezískal žiadnu významnú trofej. V utorok "biely balet" privíta v Lige majstrov taliansky Inter Miláno.

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Počas dvoch rokov pôsobenia Mbappého v Madride sa tím javil ako nevyvážený, s príliš mnohými hviezdami, vrátane Mbappého a brazílskeho krídelníka Viníciusa Júniora, ktorí podľa názoru mnohých prispievajú menej k tímovej hre v porovnaní s Ousmanem Dembelém v PSG či Raphinhom v FC Barcelona.

"Musíme sa zlepšiť. Mohol by som byť nafúkaný a povedať, že som strelil viac gólov ako Dembélé či Raphinha, že oni musia strelil viac, ale každý je iný. Chcem na to ísť inteligentne – samozrejme, že sa musím zlepšiť, ale neobľubujem porovnávania, pretože si myslím, že robím veľa vecí, ktoré ostatní nerobia," uviedol.

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Tréner José Mourinho z Realu nedávno uviedol, že by radšej videl, keby Mbappé strelil menej gólov, ale zároveň viac pomáhal tímu k víťazstvám. Mbappé by akceptoval nižší počet gólov, ak by to znamenalo trofeje, no poznamenal, že tieto veci nemusia byť v protiklade.

"Bral by som 30 gólov spolu s titulmi, ale pre mňa je to absurdná debata. Vždy chcem strieľať góly a vyhrávať tituly... nemusíte si vyberať, môžete robiť oboje," povedal Mbappé.

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Skúsený portugalský kouč Mourinho priviedol Inter k triumfu v Lige majstrov v roku 2010 na Štadióne Santiaga Bernabéua predtým, ako sa stal trénerom Realu Madrid. Napriek histórii s talianskym klubom, ktorý vtedy doviedol k treble, Mourinho zdôraznil, že tieto veci majú význam len pred a po zápase, nie počas neho.

"Z mojej doby tam už veľa ľudí nezostalo, ale vždy je potešením vidieť ľudí, aj keď ich nepoznám, ktorí bránia Inter, pred a po zápase. Počas hry chcem vyhrať ja, oni chcú vyhrať a nebude čas myslieť na krásnu minulosť," uviedol Mourinho.

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Mourinho chce, aby jeho hráči po prvej prehre sezóny 0:1 na ihrisku Betisu Sevilla zabojovali a opäť sa dostali na víťaznú vlnu. "Chcem vyhrať. Mohol by som povedať, že chcem hrať dobre, ale nechcem hrať dobre ako proti Betisu a prehrať. Sme vo fáze, kde hráme osem zápasov a cieľom v týchto ôsmich zápasoch je postúpiť, a myslím si, že to dokážeme. Ale tento zápas chcem poňať ako samostatný duel. Nechcem myslieť na to, že máme ešte sedem zápasov, chcem vyhrať," uzavrel Mourinho.


Zdroj: SITA.sk - Mbappé považuje za normálne, že po výkonoch na MS 2026 ho mnohí označujú ako kandidáta na zisk Zlatej lopty © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: francúzska futbalová reprezentácia La Liga 2026/2027 MS vo futbale 2026
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