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07. septembra 2026
Joshua podľa Furyho nepristúpil na vzájomný zápas. Nazval ho zbabelcom a vyzval na zápas Usyka
Tyson Fury obvinil Anthonyho Joshuu z toho, že "vycúval" z plánovaného duelu. Britský boxer Tyson Fury tvrdí, že jeho krajan Anthony Joshua odstúpil od ich dlho očakávaného súboja v ťažkej váhe. A ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - Tyson Fury obvinil Anthonyho Joshuu z toho, že "vycúval" z plánovaného duelu.
Britský boxer Tyson Fury tvrdí, že jeho krajan Anthony Joshua odstúpil od ich dlho očakávaného súboja v ťažkej váhe. A preto chce na tretie vzájomné stretnutie vyzvať Ukrajinca Oleksandra Usyka.
Spomenutá britská dvojica už dlhší čas rokovala o súboji, no Fury je netrpezlivý kvôli nedostatku komunikácie rivala a minulý týždeň označil Joshuu za "zbabelca". Obaja bývalí svetoví šampióni v ťažkej váhe majú podľa očakávaní zápasiť v novembri, avšak miesto konania zatiaľ nie je dohodnuté.
V obscénnom videu na Instagrame 38-ročný Fury vyhlásil, že Joshua zápas ruší. "To ma privádza k zápasu proti Oleksandrovi Usykovi. Oleksandr, ty si jeho tréner a sensei a vieš, že nie je dosť silný na to, aby bojoval proti Gypsy Kingovi, čo si ty už dva razy urobil," povedal Fury.
"Poďme to zopakovať v novembri. Loptička je teraz na tvojej strane... chceš so mnou bojovať tento rok, alebo sa vzdávaš? Daj mi vedieť, pretože ja si už hľadám nového súpera," pokračoval.
Fury dvakrát prehral s Usykom. A Joshua spolupracuje s tréningovým tímom Ukrajinca.
Ak by sa konal duel medzi Furym a Joshuom, všeobecne sa očakávalo, že by ho hostila hala Madison Square Garden v New Yorku. Joshua však preferuje londýnsky štadión Wembley.
Zdroj: SITA.sk - Joshua podľa Furyho nepristúpil na vzájomný zápas. Nazval ho zbabelcom a vyzval na zápas Usyka © SITA Všetky práva vyhradené.
Britský boxer Tyson Fury tvrdí, že jeho krajan Anthony Joshua odstúpil od ich dlho očakávaného súboja v ťažkej váhe. A preto chce na tretie vzájomné stretnutie vyzvať Ukrajinca Oleksandra Usyka.
Spomenutá britská dvojica už dlhší čas rokovala o súboji, no Fury je netrpezlivý kvôli nedostatku komunikácie rivala a minulý týždeň označil Joshuu za "zbabelca". Obaja bývalí svetoví šampióni v ťažkej váhe majú podľa očakávaní zápasiť v novembri, avšak miesto konania zatiaľ nie je dohodnuté.
V obscénnom videu na Instagrame 38-ročný Fury vyhlásil, že Joshua zápas ruší. "To ma privádza k zápasu proti Oleksandrovi Usykovi. Oleksandr, ty si jeho tréner a sensei a vieš, že nie je dosť silný na to, aby bojoval proti Gypsy Kingovi, čo si ty už dva razy urobil," povedal Fury.
"Poďme to zopakovať v novembri. Loptička je teraz na tvojej strane... chceš so mnou bojovať tento rok, alebo sa vzdávaš? Daj mi vedieť, pretože ja si už hľadám nového súpera," pokračoval.
Fury dvakrát prehral s Usykom. A Joshua spolupracuje s tréningovým tímom Ukrajinca.
Ak by sa konal duel medzi Furym a Joshuom, všeobecne sa očakávalo, že by ho hostila hala Madison Square Garden v New Yorku. Joshua však preferuje londýnsky štadión Wembley.
Zdroj: SITA.sk - Joshua podľa Furyho nepristúpil na vzájomný zápas. Nazval ho zbabelcom a vyzval na zápas Usyka © SITA Všetky práva vyhradené.
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