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 24hod.sk    Šport

07. septembra 2026

Joshua podľa Furyho nepristúpil na vzájomný zápas. Nazval ho zbabelcom a vyzval na zápas Usyka



Tyson Fury obvinil Anthonyho Joshuu z toho, že "vycúval" z plánovaného duelu. Britský boxer Tyson Fury tvrdí, že jeho krajan Anthony Joshua odstúpil od ich dlho očakávaného súboja v ťažkej váhe. A ...



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boxing_fury_doping_suspension cab5277959594993bcc7c5c1dbf78cd8 676x524 7.9.2026 (SITA.sk) - Tyson Fury obvinil Anthonyho Joshuu z toho, že "vycúval" z plánovaného duelu.


Britský boxer Tyson Fury tvrdí, že jeho krajan Anthony Joshua odstúpil od ich dlho očakávaného súboja v ťažkej váhe. A preto chce na tretie vzájomné stretnutie vyzvať Ukrajinca Oleksandra Usyka.

Spomenutá britská dvojica už dlhší čas rokovala o súboji, no Fury je netrpezlivý kvôli nedostatku komunikácie rivala a minulý týždeň označil Joshuu za "zbabelca". Obaja bývalí svetoví šampióni v ťažkej váhe majú podľa očakávaní zápasiť v novembri, avšak miesto konania zatiaľ nie je dohodnuté.

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V obscénnom videu na Instagrame 38-ročný Fury vyhlásil, že Joshua zápas ruší. "To ma privádza k zápasu proti Oleksandrovi Usykovi. Oleksandr, ty si jeho tréner a sensei a vieš, že nie je dosť silný na to, aby bojoval proti Gypsy Kingovi, čo si ty už dva razy urobil," povedal Fury.

"Poďme to zopakovať v novembri. Loptička je teraz na tvojej strane... chceš so mnou bojovať tento rok, alebo sa vzdávaš? Daj mi vedieť, pretože ja si už hľadám nového súpera," pokračoval.

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Fury dvakrát prehral s Usykom. A Joshua spolupracuje s tréningovým tímom Ukrajinca.

Ak by sa konal duel medzi Furym a Joshuom, všeobecne sa očakávalo, že by ho hostila hala Madison Square Garden v New Yorku. Joshua však preferuje londýnsky štadión Wembley.



Zdroj: SITA.sk - Joshua podľa Furyho nepristúpil na vzájomný zápas. Nazval ho zbabelcom a vyzval na zápas Usyka © SITA Všetky práva vyhradené.

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