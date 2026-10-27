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 24hod.sk    Šport

27. októbra 2026

Mbappé sa po strate čínskych sponzorov ospravedlnil za komentár o Mao Ce-tungovi



Francúzsky útočník španielskeho Realu Madrid prišiel o lukratívne kontrakty v Číne, kde minimálne dočasne pozastavili vysielanie duelov La Ligy. Francúzsky futbalista



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china_mbappe_14646 676x451 27.10.2026 (SITA.sk) - Francúzsky útočník španielskeho Realu Madrid prišiel o lukratívne kontrakty v Číne, kde minimálne dočasne pozastavili vysielanie duelov La Ligy.


Francúzsky futbalista Kylian Mbappé sa ospravedlnil po tom, ako sa ocitol v centre kontroverzie v Číne. Na internete sa totiž rozšírilo video, na ktorom zdanlivo žartuje o bývalom čínskom vodcovi Mao Ce-tungovi. Dvadsaťsedemročný kapitán francúzskej reprezentácie a útočník Realu Madrid v utorok za uvedené prišiel o dve významné reklamné partnerstvá s čínskymi spoločnosťami Dongpeng či Mengniu.

K prípadu sa vyjadrilo aj čínske ministerstvo zahraničných vecí, ktoré upozornilo, že výroky zraňujúce city čínskeho ľudu vyvolajú odmietavú reakciu spoločnosti. V Číne sa navyše objavili správy o pozastavení vysielania zápasov španielskej La Ligy v štátnych televíziách.

Vo videu, ktoré sa stalo virálne, Mbappé uviedol: "Najvtipnejší internetový meme obrázok, čo som videl so sebou, je moja tvár upravená na postavu nejakej osoby – myslím si, že je to čínsky diktátor." Zrejme narážal na internetový mém zobrazujúci jeho tvár na tele Mao Ce-tunga, zakladateľa Čínskej ľudovej republiky, ktorý zomrel v roku 1976. Agentúra AFP však upozornila, že jej tím na overovanie faktov zatiaľ nedokázal potvrdiť pravosť videa.

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Francúz v oficiálnom vyjadrení v troch jazykoch – francúzskom, čínskom a anglickom – priznal: „Môj komentár bol neuvážený a teraz chápem, že urazil mnoho ľudí v Číne aj v čínskych komunitách po celom svete. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorých som svojimi slovami zranil." La Liga tiež vydala ospravedlnenie: „Hlboko ľutujeme urážku, ktorú spôsobili nedávne komentáre Kyliana Mbappého medzi čínskymi fanúšikmi. Tieto komentáre boli osobného charakteru a neprezentujú La Ligu."

V Číne sú žarty o zakladateľovi krajiny Mao Ce-tungovi, ktorému historici pripisujú zodpovednosť za masové hladomory a milióny úmrtí, stále tabu.

Medzičasom s Mbappém ukončil spoluprácu významný výrobca nápojov Dongpeng, výrobca mlieka Mengniu aj syrárska spoločnosť Milkground. Francúz bol medzi čínskymi fanúšikmi mimoriadne populárny s miliónmi sledovateľov na sociálnych sieťach. Tí ho prezývali „Guigui“, čo je čínsky výraz pre korytnačku, v narážke na internetové mémy spájajúce futbalistu s postavami z animovaného seriálu Ninja korytnačky.

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Na čínskej sociálnej sieti Weibo sa téma „Dongpeng ukončuje spoluprácu s Mbappém“ stala trendom so 430 miliónmi zobrazení. Čínsky portál Dongqiudi označil Mbappého poznámky za „urážlivé pre Čínu a čínsky ľud“.

Kontroverzia prerástla aj do diplomatickej roviny. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun na tlačovej konferencii uviedol, že Peking zaznamenal príslušné správy. „Slová a činy, ktoré zraňujú city čínskeho ľudu, sa prirodzene stretnú s jednomyseľným odmietnutím zo všetkých vrstiev čínskej spoločnosti,“ vyhlásil.

Mbappé sa pritom už v septembri vyjadroval k internetovým obrázkom, ktoré ho zobrazovali ako vojenského diktátora. V rozhovore pre francúzsky denník L'Équipe priznal, že niektoré z nich môžu byť vtipné, no iné prekračujú hranicu vzhľadom na utrpenie spôsobené historickými osobnosťami. „Keď vás prirovnávajú k ľuďom, ktorí vraždili iných alebo priniesli utrpenie miliónom a miliónom ľudí, nemyslím si, že som niekedy v živote urobil niečo podobné,“ povedal vtedy.

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Podobné kontroverzie už v minulosti zasiahli viaceré svetové športové osobnosti. Bývalý basketbalista NBA Dwight Howard v roku 2023 vyvolal pobúrenie v Číne, keď vo videu označil Taiwan za krajinu. V roku 2019 zase vyjadrenie vtedajšieho generálneho manažéra Houstonu Rockets Daryla Moreyho na podporu protestov v Hongkongu viedlo k pozastaveniu sponzorských dohôd s NBA a k ročnému prerušeniu televíznych prenosov jej zápasov v Číne.



Zdroj: SITA.sk - Mbappé sa po strate čínskych sponzorov ospravedlnil za komentár o Mao Ce-tungovi © SITA Všetky práva vyhradené.

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