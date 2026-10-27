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27. októbra 2026
Carrick dostal od vedenia Red Devils ďalšiu šancu, Manchester United povedie aj v zápase na pôde FC Chelsea
Tagy: Premier League 2026/2027
Po sérii neúspechov povedie Michael Carrick hráčov tímu z Old Traffordu aj v prestížnom súboji na štadióne Stamford Bridge. Michael Carrick si podľa utorkových správ zachová pozíciu trénera ...
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27.10.2026 (SITA.sk) - Po sérii neúspechov povedie Michael Carrick hráčov tímu z Old Traffordu aj v prestížnom súboji na štadióne Stamford Bridge.
Michael Carrick si podľa utorkových správ zachová pozíciu trénera Manchesteru United minimálne pre nadchádzajúci súboj Premier League na pôde FC Chelsea. Po ôsmich zápasoch bez víťazstva a nedávnej prehre 0:3 doma s Bournemouthom, ktorá posunula Red Devils na 16. priečku tabuľky iba bod od pásma zostupu, sa špekulovalo o jeho budúcnosti na lavičke.
Viaceré anglické médiá v utorok uviedli, že Carrick povedie tím v sobotu na štadióne Stamford Bridge. Carrick, bývalý stredopoliar United aj reprezentácie Anglicka, sa v utorok objavil v tréningovom centre Carrington, aby viedol bežný tréningový proces.
BBC citovalo "zdroje", podľa ktorých 45-ročný tréner dostane od vedenia Manchestru United ďalšiu šancu zlepšiť výsledky po komplikovanom vstupe do sezóny.
Carrick v máji podpísal zmluvu na dva roky po úspešnom pôsobení na pozícii dočasného kouča. Pod jeho vedením sa tím výrazne zlepšil po problémoch pod trénerom Rúbenom Amorimom a skončil na treťom mieste v hodnotení Premier League, čím si zabezpečil účasť v Lige majstrov.
Zdroj: SITA.sk - Carrick dostal od vedenia Red Devils ďalšiu šancu, Manchester United povedie aj v zápase na pôde FC Chelsea © SITA Všetky práva vyhradené.
Michael Carrick si podľa utorkových správ zachová pozíciu trénera Manchesteru United minimálne pre nadchádzajúci súboj Premier League na pôde FC Chelsea. Po ôsmich zápasoch bez víťazstva a nedávnej prehre 0:3 doma s Bournemouthom, ktorá posunula Red Devils na 16. priečku tabuľky iba bod od pásma zostupu, sa špekulovalo o jeho budúcnosti na lavičke.
Viaceré anglické médiá v utorok uviedli, že Carrick povedie tím v sobotu na štadióne Stamford Bridge. Carrick, bývalý stredopoliar United aj reprezentácie Anglicka, sa v utorok objavil v tréningovom centre Carrington, aby viedol bežný tréningový proces.
BBC citovalo "zdroje", podľa ktorých 45-ročný tréner dostane od vedenia Manchestru United ďalšiu šancu zlepšiť výsledky po komplikovanom vstupe do sezóny.
Carrick v máji podpísal zmluvu na dva roky po úspešnom pôsobení na pozícii dočasného kouča. Pod jeho vedením sa tím výrazne zlepšil po problémoch pod trénerom Rúbenom Amorimom a skončil na treťom mieste v hodnotení Premier League, čím si zabezpečil účasť v Lige majstrov.
Zdroj: SITA.sk - Carrick dostal od vedenia Red Devils ďalšiu šancu, Manchester United povedie aj v zápase na pôde FC Chelsea © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League 2026/2027
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