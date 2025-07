Mbappe stiahol jednu žalobu proti PSG, chce zmierniť napätie

Francúzsky futbalista Kyllian Mbappe stiahol žalobu voči svojmu bývalému klubu Paríž St. Germain, ktorú podal pre „morálne obťažovanie“. Parížska prokuratúra v júni informovala, že obvinil PSG v právnom podaní a začala vyšetrovanie. Mbappeho rozhodnutie ukončiť toto súdne konanie súvisí so snahou o zmierenie sa so svojím niekdajším zamestnávateľom, informovala agentúra AP.





Kapitán francúzskeho reprezentačného tímu má spory s PSG a tvrdí, že klub mu dlhuje 55 miliónov eur na nevyplatených mzdách. Stiahnutie žaloby nemá vplyv na prebiehajúce konanie pred pracovným súdom. Mbappe sa obrátil na francúzske úrady pre tzv. „lofting“, ktorému bol v klube vystavený. Slovo „lofting“ sa vo Francúzsku používa na označenie praktiky, ktorá zahŕňa izoláciu hráča od hlavného tímu zo športových, administratívnych alebo disciplinárnych dôvodov. Futbalista nebol spokojný so spôsobom, akým sa k nemu správal klub, keď ho pred sezónou 2023/2024 vyradili z tímu po tom, čo sa rozhodol nepredĺžiť zmluvu. Napäté vzťahy medzi Mbappem a prezidentom PSG Nasserom Nasserom Al-Khelaifim sa už niekoľko týždňov údajne zlepšujú. Mbappe zamieril v roku 2024 z PSG do Realu Madrid a práve tieto dva tímy sa v stredu stretnú v semifinále MS v klubov v USA.PSG odmietol splniť nariadenie Ligue 1, aby zaplatil Mbappemu 55 miliónov eur a klub následne informoval, že sa obráti so sporom na súd, pretože celú kauzu vníma ako otázku cti a úcty k fanúšikom PSG.Právna komisia ligy nariadila PSG platbu ešte začiatkom septembra. Ide o trojmesačnú nevyplatenú mzdu a tzv. „etický“ bonus, na ktoré má Mbappe nárok po odchode do Realu Madrid. Podľa klubu bol hráčov nárok na bonusy zrušený dohodou oboch strán pred minulou sezónou. Útočník vtedy nedostával priestor v tíme v dôsledku svojho rozhodnutia nevyužiť ročnú opciu v kontrakte a nakoniec sa mal bonusov vzdať výmenou za opätovné začlenenie do mužstva.