Tour de France 2025: Pogačar vyhral 4. etapu TdF a slávil 100. triumf v kariére

Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhral 4. etapu pretekov Tour de France a slávil jubilejný 100. triumf v profikariére. Obhajca celkového prvenstva sa na 174 km dlhej trati s Amiens do Rouenu presadil v záverečnom špurte pred Holanďanom Mathieuom Van der Poelom, ktorý si udržal žltý dres. Tretí finišoval Dán Jonas Vingegaard.





V úvode etapy so šiestimi horskými prémiami sa do úniku dostalo kvarteto Jonas Abrahamsen (Uno-X), Lenny Martinez (Bahrain-Victorious), Thomas Gachignard, Kasper Asgreen (EF), ktoré si postupne vytvorilo vyše dvojminútový náskok. Päťdesiat kilometrov pred cieľom prišlo k nepríjemnému pádu, na ktorý najviac doplatil Francúz Matteo Vercher. Preletel cez koleso Kazacha Jevgenija Fjodorova a musel vyhľadať pomoc zdravotníkov.Rýchlostnú prémiu 31 km pred cieľovou páskou vyhral Abrahamsen a pripísal si na konto 20 bodov, pelotón však neustále sťahoval manko na vedúcu štvoricu. Pred stúpaním na vrchársku prémiu jazdil vpredu už iba osamotený Martinez a 20 km pred cieľom ho hlavný balík pohltil. Pred záverečným stúpaním na Rampe St. Hilaire sa na čelo dostal Vingegaard a pelotón sa začal postupne trhať. V špurte chcel van der Poel nadviazať na svoj triumf z 2. etapy, no vo finiši ho predstihol Pogačar a dosiahol 100. víťazstvo v profikolotoči.„Je nádherné, že tento míľnik som dosiahol práve na Tour de France v nabitej konkurencii skvelých cyklistov. Veľká vďaka patrí všetkým v tíme SAE Emirates, ktorý odviedol skvelú robotu. Na poslednom stúpaní sme sa s Jonasom snažili odpútať od vedúcej skupinky, no napokon sa rozhodovalo až v záverečnom špurte. Spolujazdci v tíme mi pripravili výbornú pozíciu. Urobím všetko pre to, aby som už v ďalšej etape získal žltý dres, dnes som k tomu urobil dôležitý krok," uviedol Pogačar v prvom interview.