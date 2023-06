Mbappe údajne dostal ultimátum od majiteľa PSG

Francúzsky futbalový klub Paríž Saint Germain chce od Kyliana Mbappeho dostať konečnú odpoveď ohľadom jeho budúcnosti v klube do troch týždňov. Podľa niektorých francúzskych médií chcú majitelia vedieť postoj hráča, či súhlasí s predĺžením zmluvy. Inak ho plánujú predať už toto leto.





Podľa zdroja ľudia blízki katarskému emirovi Tamímovi bin Hamad Ál Thánímu uviedli, že majiteľ dal Mbappemu ultimátum.Dvadsaťštyriročný francúzsky útočník by mohol prestúpiť do Realu Madrid, španielsky klub údajne ponúka 120 miliónov eur. PSG však požaduje podľa zverejnených informácií 200 miliónov. Mbappe má zmluvu s Parížanmi do leta 2024.