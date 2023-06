Titul na majstrovstvách SR v cestnej cyklistike pre Jenčušovú, Ciriaková je najlepšia juniorka

Nora Jenčušová z (BEPINK- GOLD) získala titul na majstrovstvách SR v cestnej cyklistike. Druhá skončila Tereza Medveďová pred Barborou Švrčkovou (obe z RRK GROUP). Pre 21-ročnú pretekárku je to druhý titul medzi ženami. Špurt v juniorskej kategórii vyhrala Terézia Ciriaková z (CyS - Akadémie PS) pred Viktóriou Chladoňovou z (Climberg Sport team), bronz si vybojovala Simona Bodoríková z (EPICu Dohňany).





V pretekoch, ktoré boli zároveň majstrovstvami slovenskej a českej republiky, za Slovensko štartovalo šesť žien a 10 junioriek. V Tlmačoch čakali pelotón tri okruhy a 97 kilometrov.Ako prvá Slovenka skúsila ujsť pelotónu Nora Jenčušová z (BePinku), no nevyšlo jej to a tak skúsila zakontrovať juniorka Terézia Ciriaková (CyS - Akadémia PS). Vypracovala si približne 15 sekundový náskok ale musela sa pod tlakom pelotónu vrátiť. Pri druhom prejazde bufetom začali pretekárkam upadať sily. Tempu nestačili aj slovenské juniorky Hegedušová z (Topoľčianok), Bilkovičová z (RRK Group) či Smatanová z (CA Trenčín) alebo Vojtíšková z (Climbergu).Jenčušovej sa podarilo pred koncom získať 30 sekundový náskok na Medveďovú a 40 sekúnd na hlavný balík. Do cieľa jej ale ostávalo stále 15 kilometrov, napriek tomu sa jej medzeru darilo zväčšovať. Nakoniec si spolu s Jarmilou Machačovou (Dukla Praha) vybojovali najcennejší kov.