Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 12.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Mária
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

12. septembra 2026

Mbappému prekáža, že sa na internete šíri jeho umelá fotka v rovnošate diktátora



Kylian Mbappé sa ohradil voči šíreniu mému na internete, ktorý po prirovnáva k diktátorovi. Francúzsky futbalista Kylian Mbappé tvrdí, že má zmysel pre humor, ale ...



Zdieľať
kylian mbappe v drese francuzskej futbalovej reprezentacie 676x451 12.9.2026 (SITA.sk) - Kylian Mbappé sa ohradil voči šíreniu mému na internete, ktorý po prirovnáva k diktátorovi.


Francúzsky futbalista Kylian Mbappé tvrdí, že má zmysel pre humor, ale všetko má svoje hranice.


Kanonier Realu Madrid aj francúzskej reprezentácie ostro skritizoval virálny mém, v ktorom je jeho tvár priložená k telu s rovnošatou niekdajšieho afrického diktátora Seseho Mobuta.



Podľa neho tento mém poukazuje na "nedostatok politického a ľudského rozhľadu."


Dvadsaťsedemročný útočník uviedol, že chápe humornú stránku tohto obrázka vytvoreného pomocou umelej inteligencie, no zároveň upozornil, že takýto obsah zľahčuje vážne problémy.

Vyjadrenie dominantnosti


Niektorí fanúšikovia na sociálnych sieťach tento mém zrejme používajú na vyjadrenie toho, ako Mbappé dominuje v zápasoch, zatiaľ čo iní naznačujú, že odkazuje na jeho obrovský vplyv v kluboch, kde pôsobil, resp. pôsobí.

https://www.instagram.com/p/DalXas-q8OU

Vtipné aj menej vtipné


V rozhovore pre magazín France Football, z ktorého cituje BBC Sport, Mbappé povedal, čo si o tom myslí.

"Všetko, čo sa objaví na internete v súvislosti s vojenskými diktátormi, má to svoju humornú stránku, pretože cítiť, že pre niektorých ľudí je to myslené v dobrom. Potom je tu však stránka, ktorá už taká vtipná nie je, keďže vieme, aké škody takíto ľudia v priebehu dejín napáchali.

Nedostatok rozhľadu


Porovnávať ma s ľuďmi, ktorí vraždia iných alebo ktorí pripravili o šťastie milióny a milióny ľudí... Nemyslím si, že som niečo také v živote urobil. Na jednej strane viem, že je to myslené odľahčene a nejde o nič vážne, no niekedy to odhaľuje nedostatok politického a ľudského rozhľadu u ľudí.“

Prezýval ho už Dembélé


Mbappé tiež pripomenul, že prezývkou "Mobutu" ho počas majstrovstiev sveta v Severnej Amerike častoval jeho spoluhráč z francúzskej reprezentácie Ousmane Dembélé.

Táto prezývka je odvodená od mena Mobutu Sese Seko, diktátora, ktorý tri desaťročia tvrdou rukou vládol v Konžskej demokratickej republike (predtým známej ako Zair). "Ousmane, to je iná vec. Prevzal to zo sociálnych sietí. Len sa zabáva,“ povedal vtedy Mbappé.



Zdroj: SITA.sk - Mbappému prekáža, že sa na internete šíri jeho umelá fotka v rovnošate diktátora © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Kto je kráľom Manchestru? Carrick má pred derby jasno v tom, kto ním nie je

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 