McCain prináša StreetFood na doma!

StreetFood chutí najlepšie doma

11.12.2020 (Webnoviny.sk) -Inovatívne, moderné a štýlové... Presne také sú nové streetfoodové McCain hranolčeky, ktoré spotrebiteľom ponúkajú nový rozmer chutí, jedinečné gastro zážitky a štýlové možnosti servírovania jedla pre seba a priateľov v domácom prostredí. Novým produktovým radom reagovala spoločnosť McCain na dopyt spotrebiteľov mať možnosť pripraviť si kvalitné streetfoodové pokrmy aj v pohodlí domova. "Nový streetfoodový rad McCain produktov je zameraný na mladých ľudí, ktorí radi zažívajú niečo nové. Hranolčeky sú ideálnymi pre neformálne pohostenie pre návštevy či pre chvíle pohody s priateľmi. Určite budú skvelou voľbou pre nákupy inšpirované špeciálnymi príležitosťami a výborným nástrojom pre nákupcov modernizovať kategóriu mrazených produktov," hovoríVšetky tri streetfoodové novinky majú pečať Európskej vegetariánskej únie.Úplnou novinkou sú hranolčekyv atraktívnom tvare V. Extra chrumkavé hranolčeky sú určené pre štýlové servírovanie, či už samostatne alebo v kombinácii s omáčkami či dipmi. Značka McCain zaručuje prvotriednu kvalitu a výbornú zemiakovú chuť hranolčekov. Produkt spolu s moderným obalom odráža aktuálne stravovacie trendy a hlad spotrebiteľov po štýlových a kvalitných produktoch.McCain hranolčekysú výnimočné unikátnym rustikálnym vzhľadom a lahodnou zemiakovou chuťou. Sú ako stvorené pre špeciálne príležitosti a je možné ich servírovať na množstvo spôsobov. Aj vďaka originálnej opečenej zemiakovej šupke sľubujú hranolčeky Skin on fries chrumkavý zážitok pri každom zakusnutí.Slovákmi obľúbené hranolčekysú hviezdnou stálicou portfólia McCain. Extra chrumkavé okraje a mäkké zemiakové bruško sľubujú dokonalý gurmánsky zážitok. Vďaka jedinečnému tvaru U sa dajú hranolčeky Fri`Style použiť aj ako "jedlé lyžičky" v kombinácii s omáčkami a dipmi. Teraz v ešte chrumkavejšej receptúre a v novom modernom obale!Rodinný podnik McCain Foods Ltd bol založený v roku 1956 v meste Florenceville/N.B. Tým začala svoju cestu okolo sveta skvelá myšlienka, ktorá už čoskoro nadchla ľudí všetkých vekových kategórií: vychutnávať si prvotriedne kvalitné hranolčeky pripravované za niekoľko minút v pohodlí domova! Značka McCain bola dokonca prvým výrobcom zemiakových hranolčekov určených na prípravu v rúre bez pridania oleja. Dnes má spoločnosť McCain viac ako 20 000 kvalifikovaných zamestnancov v 160 krajinách. Popri už všeobecne známych a obľúbených zemiakových výrobkoch sa dostali do ponuky aj výrobky pre rýchle občerstvenie a rôzne predjedlá. Od roku 1996 sú produkty McCain súčasťou aj slovenských domácností. Spoločnosť zásobuje kvalitnými zemiakovými výrobkami konečných spotrebiteľov a obchodných partnerov v gastronómii. Je držiteľom pečate a diplomu Zdravo a chutne a šiestich ocenení Slovak Superbrands.Informačný servis