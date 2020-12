Technológiu skrytú za kryptomenami je možné použiť aj v logistike medzinárodnej železničnej a kontajnerovej dopravy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.12.2020 (Webnoviny.sk) - FIIT STU sa podieľa na výskumno-vývojovom projekte s názvom Výskum a vývoj softvérového riešenia s aplikáciou technológie blockchain v oblasti medzinárodnej železničnej a kontajnerovej prepravy tovarov.Cieľom projektu, ktorého hlavným realizátorom je spoločnosť OLTIS Slovakia s.r.o., je vytvorenie softvérového riešenia na zabezpečenie sledovania údajov v odberateľsko-dodávateľskom reťazci so zameraním na medzinárodnú železničnú a kontajnerovú prepravu tovaru. Riešenie bude používať na zabezpečenie transparentnosti a nemennosti sledovaných údajov technológiu blockchain, bežne známu zo sveta kryptomien."Spolupráca s praxou je jednou z našich priorít, a to z dôvodu že prináša zamestnancom a študentom našej fakulty kontakt s najaktuálnejšími trendami a problémami, ktoré priemysel rieši. Logistika, optimalizácia prepravy, sledovanie, aktuálnosť a transparentnosť údajov o transportovaných tovaroch sú oblasťami, ktoré majú potenciál rozvoja zvlášť v dnešnom globalizovanom svete. Keď si objednávame tovar z opačnej strany zemegule, chceme, aby k nám dorazil čím skôr, bez problémov a chceme mať počas cesty transparentný prehľad o jeho pohybe," povedal prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU."Som rád, že sa nám darí rozvíjať spoluprácu s firmami, ktoré riešia praktické problémy a my s nimi môžeme zdieľať naše výskumné poznatky. Toto prepojenie v rámci rôznych projektov oceňujú nielen zamestnanci, ale aj naši študenti. V prípade tohto projektu prinášame nové inovácie do sveta logistiky za účelom skvalitnenia ponúkaných služieb," povedal Ing. Rastislav Bencel, PhD., zodpovedný za realizáciu projektu na FIIT STU.Pre OLTIS Slovakia s.r.o. je blockchain novinkou. "Naša spoločnosť sa dlhodobo venuje vývoju softvérových riešení hlavne v oblasti železničnej dopravy, ako aj v oblasti cestnej dopravy, skladovej a podnikovej logistiky a tiež intermodálnej špedície v rámci vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy. Blockchain je pre nás nová technológia a preto sme radi, že môžeme spolupracovať s výskumníkmi zo Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Chceme vytvoriť unikátne riešenie, ktoré všetkým partnerom odberateľsko-dodávateľského reťazca uľahčí overenie údajov a zabezpečí ich dôveryhodnosť a integritu," povedal Ing. Jozef Fejfár OLTIS Slovakia s.r.o.Vytvorený systém bude aplikovaný v praxi u zákazníkov, ktorí budú do distribuovaného blockchainového úložiska ukladať údaje o priebehu prepráv zásielok. Systém bude predstavený najmä nákladným dopravcom, manažérom železničnej infraštruktúry a majiteľom vozňov. Po nasadení systému budú mať dopravcovia k dispozícii v on-line režime informácie o priebehu prepráv, polohe zásielok a histórii pohybov. "Do tohto projektu investujeme nemalé množstvo našej energie. Samotné riešenie predstavuje nový produkt so stredným a vysokým stupňom inovácie, preto bude potrebné zabezpečiť jeho ochranu prostredníctvom registrácie práv duševného vlastníctva pred krádežou. Projekt má skrátka veľký potenciál zviditeľniť Slovensko na európskom aj svetovom trhu," uzavrel Dr. Ing. Michal Ries, jeden z manažérov projektu.Informačný servis