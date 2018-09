McCainovo senátorské kreslo prevezme Jon Kyl

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Phoenix 4. septembra (TASR) - Bývalý americký republikánsky kongresman Jon Kyl nahradí v Senáte nedávno zosnulého arizonského senátora Johna McCaina. Oznámil to v utorok guvernér štátu Arizona Doug Ducey.Kyl slúžil v Senáte v rokoch 1995-2013, predtým bol členom Snemovne reprezentantov USA. V Senáte sa vypracoval na sekretára Republikánskej strany, čo je druhá najvyššia pozícia v senátnom vedení strany.uviedol Ducey, ktorého citovala agentúra Reuters.Na základe arizonských zákonov guvernér vymenúva náhradníkov do uprázdnenej senátorskej pozície.Kyl (76) slúžil v Snemovni reprezentantov, dolnej komore amerického Kongresu, štyri funkčné obdobia. V Senáte, hornej komore, strávil tri funkčné obdobia. Reuters pripomína, že hlasoval proti zdravotníckej reforme Obamacare.Zatiaľ nie je známe, ako dlho Kyl zotrvá v Senáte, hoci v roku 2020 sa uskutočnia osobitné voľby so zámerom obsadiť zvyšok posledného McCainovho mandátu, ktorý vyprší v roku 2022. McCaina naposledy zvolili v roku 2016.Kyl pracuje ako lobista v právnickej firme Covington & Burling a momentálne pomáha nominantovi do zboru sudcov Najvyššieho súdu Spojených štátov Brettovi Kavanaughovi prejsť procesom schvaľovania v Senáte.McCain, ktorý od roku 1987 slúžil v Senáte ako reprezentant Arizony šesť funkčných období, zomrel 25. augusta vo veku 81 rokov na rakovinu mozgu. Pochovali ho na cintoríne Námornej akadémie Spojených štátov (USNA) v Annapolise.