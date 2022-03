McDavid po šiesty raz s minimálne 80 bodmi, Bäckström s tisíckou bodov pred Bondrom

Hokejisti Edmontonu zdolali v noci na štvrtok v zápase NHL Washington 4:3 po predĺžení, zápas rozhodol kapitán Oilers Connor McDavid , ktorý si okrem víťazného gólu pripísal aj jednu asistenciu.

"Získali sme dôležité body. Musíme ich začať hromadiť viac ako doteraz," poznamenal McDavid.

10.3.2022 (Webnoviny.sk) -Fenomenálny kanadský útočník strelil svoj tridsiaty gól v sezóne a je prvým hráčom v aktuálnom ročníku, ktorý prekonal hranicu 80 bodov. To sa mu podarilo už v šiestej sezóne za sebou.Aktuálne má už 81 bodov a na čele produktivity NHL dvojbodový náskok pred kolegom z útoku Oilers Leonom Draisaitlom To z neho robí štvrtého najúspešnejšieho hráča v histórii Oilers, viackrát dosiahli minimálne 80 bodov v sezóne len legendy Jarri Kurri a Wayne Gretzky , ktorým sa to podarilo deväťkrát a Mark Messier , ktorý túto hranicu prekonal osemkrát.Významný kariérny míľnik v zápase dosiahol švédsky útočník Washingtonu Nicklas Bäckström, ktorý strelil úvodný gól zápasu a následne sa asistenciou podieľal na vyrovnávajúcom góle Oshieho na 2:2.Práve táto asistencia bola jeho 1000. bodom v NHL. "Znamená to pre mňa veľa. Veľmi sa z toho teším, no samozrejme, že sme chceli dva body,“ povedal o svojom míľniku Bäckström.Bäckström na tento počin potreboval odohrať 1037 zápasov základnej časti NHL, všetky v drese Capitals a je tak druhým najproduktívnejším hráčom v histórii klubu z hlavného mesta USA.Lídrom je súčasný kapitán Alexander Ovečkin , ktorý nazbieral 1390 bodov. Tretí je Slovák Peter Bondra s 825 bodmi, ktorý je zároveň druhý v počte gólov (472).