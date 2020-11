McDonald’s ako dobrý sused podáva pomocnú ruku

O spoločnosti McDonald's Slovensko

2.11.2020 (Webnoviny.sk) -Otvorenie druhej prevádzky v Prešove potešilo množstvo priaznivcov, ktorí už môžu vychutnávať svoje obľúbené jedlo v reštaurácií novej generácie v rámci nového nákupného centra Novum. Spoločnosť McDonald’s sa však nesnaží byť iba dobrou reštauráciou s ponukou kvalitných jedál, ale sa aktívne zapája aj do celospoločenského diania. V rámci svojho záväzku, byť dobrým susedom, pomáha tam, kde pôsobí a kde je to potrebné."Od prvého dňa na slovenskom trhu je našim cieľom nielen prinášať radostnú atmosféru, ale ponúkať kvalitné a chutné jedlo našim zákazníkom. Rovnako tak ako je našou snahou byť atraktívnym zamestnávateľom, je byť i dobrým susedom, ktorý podáva pomocnú ruku tam, kde je to potrebné, a to aj v neľahkých časoch,"Spoločnosť doručila v rámci otvorenia novej reštaurácie do Prešova viac ako 400 l dezinfekčných prostriedkov, pričom polovica objemu bude využitá pre potreby Prešovského mestského úradu. "V tomto náročnom období sme vďační za každú pomoc, o to viac, ak ide o prostriedky, vďaka ktorým môžeme účinne bojovať proti šíreniu koronavírusu. Prešovské školy a škôlky navštevujú tisícky žiakov a detí, a preto určite efektívne využijú každý liter darovanej dezinfekcie. Časť tejto pomoci poputuje aj do zariadení pre seniorov a denných stacionárov, ktoré ju taktiež ocenia, nakoľko sa dennodenne starajú o ľudí z rizikovej skupiny," uviedlaV rovnakom objeme bude môcť dezinfekčné prostriedky využiť aj úrad Prešovského samosprávneho kraja.Pomocnú ruku podal McDonald's na Slovenku aj Banskej Bystrici, kde bola pred 25 rokmi otvorená prvá prevádzka na Slovensku, a to finančný dar v sume 2 500 eur na podporu dištančného vzdelávania detí v regióne. "Banskobystrický samosprávny kraj zverejnil zbierku nepoužívaných počítačov pre študentov bez technického zázemia na dištančné štúdium. Finančný dar od McDonald's nám veľmi pomôže pri dokúpení chýbajúcej techniky. Veľmi si vážime túto iniciatívnu pomoc a ďakujeme všetkým zodpovedným firmám ako aj jednotlivcom, ktorí prispeli a pomohli našim študentom,"Spoločnosť McDonald's Slovakia sa rozhodla v rámci druhej vlny šírenia korona vírusu na Slovensku poskytovať zadarmo od októbra aj stravu do 7 nemocníc, kde prebiehajú testovania na COVID-19. Zamestnanci reštaurácií tak týždenne pripravia takmer 450 porcií jedla pre zdravotný personál. Občerstvenie poskytli aj niektorí franšízoví partneri odberným tímom počas plošného testovania, ktoré sa realizovalo tento víkend naprieč celým Slovenskom.Uplatniteľný benefit ponúkla spoločnosť aj pre záchranárske zložky po celom Slovensku. Od konca októbra 2020 si tak v rámci núdzového stavu môžu prísť členovia integrovaného záchranného systému v službe po kávu alebo nápoj zadarmo. "Tak ako aj počas prvej vlny pandémie, kedy sme pripravili takmer 10 000 porcií jedla pre zdravotníkov v prvej línii, pripravujeme od októbra na dennej báze občerstvenie z McDonald's naďalej pre nemocničné tímy v 7 lokalitách na Slovensku."Spoločnosť McDonald's pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995. Prvá reštaurácia bola otvorená v októbri v Banskej Bystrici. V novembri roku 2003 vznikla na Slovensku charitatívna organizácia Ronald McDonald House Charities. Na Slovensku McDonald's prevádzkuje 35 reštaurácií, z ktorých je 16 v Bratislave a ostatné sa nachádzajú v Banskej Bystrici, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Martine, Nitre, Prešove, Prievidzi, Trenčíne, Trnave, Zvolene, Žiline a na diaľničnom úseku R1 exit Beladice. Súčasťou 27 reštaurácií je obľúbený koncept McCafé, ktorý sa predstavil v roku 2009. V minulom roku začal McDonald's na Slovensku postupne meniť a modernizovať prevádzky na reštaurácie novej generácie. V celonárodnej ankete Najzamestnávateľ za rok 2019 sa spoločnosť McDonald‘s Slovensko umiestnila na 1. mieste v kategórii Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo, a obhájila tak svoje víťazstvo z roka 2018. Od začiatku roka 2020 rozširuje McDonald's cez vybrané reštaurácie doručovaciu službu McDelivery.Informačný servis