Matovič: Druhé kolo celoplošného testovania by nemuselo byť až v 30 percentách samospráv

2.11.2020 - Dnes treba povedať, akým spôsobom bude prebiehať druhé kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. V pondelkovej diskusnej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo to uviedol premiér Igor Matovič (OĽaNO).Doplnil, že druhé kolo by nemuselo byť v 20 až 30 percentách samospráv. V Bratislave nie je podľa neho pri incidencii 0,3 zásadný dôvod testovanie zopakovať. Odporúča však, aby ľudia stále dodržiavali zásady ROR (ruky, odstup, rúško, pozn. SITA).Kým sa neurobí druhé kolo celoplošného testovania, nie je podľa premiéra možné, aby sa realizovalo testovanie na hraniciach. Po uskutočnení plošného testovania to je podľa neho jedna z prvých úloh, ktorú treba zabezpečiť.Podotkol, že na nonstop testovanie na hraničných priechodoch by bolo potrebných 300 odberných tímov a tritisíc príslušníkov policajného zboru.Pravidelne sa majú podľa neho testovať zamestnanci veľkých strategických firiem, klienti v domovoch sociálnych služieb či pacienti a zdravotníci v nemocniciach.