McDonald’s bilancoval rok 2019

Spoločnosť McDonald's pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995. Prvá reštaurácia bola otvorená v Banskej Bystrici. V novembri roku 2003 vznikla na Slovensku nezisková organizácia Ronald McDonald House Charities. Aktuálne je na Slovensku 32 reštaurácií, z ktorých je 15 v Bratislave a ostatných 17 v Banskej Bystrici, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Martine, Nitre, Prešove, Prievidzi, Trenčíne, Trnave, Zvolene a Žiline (Údaj platný k 31.12.2019). Súčasťou 25 reštaurácií je obľúbený koncept McCafé, ktorý sa predstavil v roku 2009. Obsluhu do auta cez McDrive z nich aktuálne ponúka 24. V tomto roku značka McDonald's na Slovensku pokračuje v transformácii reštaurácií na koncept reštaurácií novej generácie. Do konca roku 2020 budú mať zavedený tento inovatívny koncept všetky relevantné reštaurácie na Slovensku. V ankete Najzamestnávateľ roka za rok 2018 sa spoločnosť McDonald‘s Slovensko umiestnila na 1. mieste v kategórii Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo.

22.1.2020 (Webnoviny.sk) -Vo februári minulého roka sa objavila prvá reštaurácia novej generácie v lamačskom OC Bory Mall v Bratislave a počas roka ich postupne pribúdalo. Aktuálne McDonald´s prevádzkuje 12 reštaurácií v tomto koncepte, ktorý je ľahko rozpoznateľný už pri vstupe svojimi samoobslužnými digitálnymi kioskami. Koncept sa pýši niekoľkými inováciami naraz. Veľkouv rámci nového konceptu nielen systém objednávania, ale ajCieľom je maximálna možná čerstvosť, preto sa jedlo po novom začína pripravovať bezprostredne až po prijatí objednávky od zákazníka. "Reštaurácie novej generácie sú reštauráciami budúcnosti. Umožňujú našim zákazníkom upravovať jedlá prostredníctvom digitálnych kioskov a vďaka novým kuchyniam objednávať svoje obľúbené jedlá podľa vlastnej chuti. A my im tak môžeme ponúkať ešte zaujímavejšie produkty a ešte lepší komfort," povedalV nadväznosti na reštaurácie novej generácie a objednávanie prémiových burgrov cez samoobslužné kiosky, sa stala súčasťou aj personalizácia, teda prispôsobenie ponuky chuti zákazníka. Zákazníci si tak môžu pridať až šesť rôznych ingrediencií, alebo naopak niektorú odobrať. Individuálny prístup sa premieta aj do novej služby - donášky jedla k stolu a do rozšírenia zamestnaneckého tímu reštaurácií o lídra starostlivosti o hostí, ktorý sa stará o spokojnosť zákazníkov priamo v lobby reštaurácie.Spoločnosť McDonald's premýšľa ekologicky. Dôkazom sú aj kroky, ktoré spoločnosť už podnikla. Vďaka ekologickejším variantom obalov už teraz ročne v Slovenskej republike ušetrí viac ako 30 ton plastu. Spoločnosť McDonald's bude v týchto ambíciách pokračovať aj naďalej. "Uvedomujeme si, že vďaka našej veľkosti môže mať každá malá zmena veľký dopad. Ekológiu a vplyv nášho podnikania na životné prostredie považujeme za kľúčovú tému. Postupne sa snažíme obmedzovať používanie jednorazových plastov tým, že meníme obalové materiály. V minulom roku sme na Slovensku realizovali viditeľné zmeny a verím, že môžeme byť dobrým príkladom aj pre ostatné spoločnosti," vysvetlil. Spoločnosť hľadá nové alternatívy obalov. Napríklad, nový papierový téglik bez viečka určený na zmrzlinu McFlurry oproti predošlému ročne ušetrí až 8 ton plastu ročne. Papierové slamky sa testujú ako náhrada za plastové. Po celoplošnom prechode na papierový variant by ročne ubudlo zhruba 10 ton plastu. "Naše nové, ale i zmodernizované reštaurácie McDonald´s sú v koncepte reštaurácií novej generácie vo viacerých aspektoch "ecofriendly". Týmto spôsobom nielen zlepšujeme zákaznícku skúsenosť, ale tiež prevádzkujeme reštaurácie, ktoré sú voči životnému prostrediu šetrnejšie," dopĺňa informácie k téme ekológie a udržateľnostiSpoločnosť McDonald's začala otvárať po päť ročnej odmlke ďalšie nové reštaurácie. V septembri sa na Budatínskej ulici potešili obyvatelia Bratislavy novej reštaurácii McDonald's. Pred Vianocami pribudla ďalšia reštaurácie v Košiciach v rámci nákupného centra na Popradskej ulici. Spoločnosť sa netají tým, že v budúcnosti plánuje otvárať ďalšie nové prevádzky naprieč celým Slovenskom. Úspešné rozvíjanie biznisu môžu od júna minulého roka využiť i podnikatelia, ktorí by sa radi stali franšízovými partnermi tejto svetoznámej značky. McDonald's ponúka svoje prevádzky na odpredaj ambicióznym podnikateľom, ktorí dokonca nemusia mať žiadne skúsenosti zo segmentu gastronómie.Od minulého roka majú deti v rámci Happy Meal ponuky obohatenie voľby – namiesto hračky môžu dostať k svojmu obľúbenému jedlu aj knižku. Za zmienku stojí tiež nezávislý test, ktorý prebehol na pôde Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe. Tá otestovala hovädzie mäso používané v burgroch McDonald's aj na Slovensku a potvrdila 100% hovädzieho mäsa vo vysokej kvalite. Jeho chuť a spôsob spracovania si mohli aj tento rok pozrieť návštevníci na vlastné oči v špeciálne upravenom kamióne v rámci projektu www.narovinutour.sk , vo viacerých mestách na Slovensku.Aj v minulom roku organizoval McDonald's svoje dobročinné aktivity pre neziskovú organizáciu Ronald McDonald's House Charities (RMHC). McHappy Day a ponuka vianočných charitatívnych vykrajovačiek je tradičnou už dlhodobou charitatívnou aktivitou spoločnosti McDonald's. Zbierka sa vyšplhala na rekordných viac ako 83-tisíc eur. Peniaze zo zbierky opäť poputujú na zlepšenie podmienok i prístrojového vybavenia pre detských pacientov v nemocniciach po celom Slovensku. RMHC pôsobí na Slovensku od roku 2003 a doteraz zrekonštruovala a materiálne vybavila nemocničné izby a časti detských oddelení v 11 slovenských nemocniciach od Bratislavy, cez Banskú Bystricu, Žilinu až po Košice. Aktuálne pokračuje v projekte rekonštrukcie herní a učební pre detských pacientov v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) na bratislavských Kramároch.Priaznivý rok bol aj pre celoslovenskéMcDonald's Cup-u"Futbalový turnaj McDonald´s Cup ponúka zapojeným školákom a školáčkam jedinečný športový program a pomáha im rozvíjať pozitívny vzťah k športu, dokáže nájsť a podporiť nové futbalové talenty, vzbudiť celoživotnú lásku k športu, a keďže futbal je kolektívny šport, hráči sa naučia tímovosti a súdržnosti. V neposlednom rade zapojením tisícok detí pomáha turnaj deťom spoznávať nových ľudí či miesta, a nájsť si nových kamarátov," zhodnotil futbalového patróna Róberta Boženíka, najmladšieho hráča slovenskej A reprezentácie.