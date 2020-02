McDonald’s od dnes pozýva na burger aj bezlepkáčov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.2.2020 (Webnoviny.sk) -Novinka je odpoveďou na aktuálne výživové trendy a potreby mnohých zákazníkov. "Veľmi pozorne vnímame meniace sa požiadavky našich zákazníkov, medzi ktorých pribúdajú ľudia s rôznymi potravinovými intoleranciami, čo ich limituje v stravovaní aj v našich reštauráciách. Aj na základe ich spätnej väzby sme sa preto rozhodli zaradiť do ponuky bezlepkové pečivo v rámci prípravy našich najobľúbenejších burgrov. Veríme, že zmenou potešíme všetkých našich priaznivcov, ktorí si z tohto dôvodu nemohli vychutnať naše burgre s plnou chuťou pečiva. Budeme rovnako radi, ak nová alternatíva žemle osloví aj ľudí, ktorí dávajú prednosť bezlepkovému pečivu z rôznych iných osobných či výživových dôvodov," hovoríDoplatok za bezlepkovú žemľu k jednotlivým burgrom je 1 euro.Prechod na bezlepkovú verziu burgrov je súčasťou inovácií konceptu reštaurácií novej generácie. Reštaurácie McDonald´s servírujúce burgre s bezlepkovými žemľami musia byť vybavené špeciálnymi toastermi. "Pre nás je prvoradá bezpečnosť potravín a na to nadväzujúca bezpečnosť našich zákazníkov," dopĺňaBezgluténové žemle dodáva do siete reštaurácií McDonald´s v ČR a SR fínska spoločnosť Moilas, ktorá zaručuje ich kvalitu a bezpečné zloženie. Všetky žemle v ponuke McDonald´s, vrátane štandardných, neobsahujú žiadne konzervačné látky alebo iné škodlivé prímesi.Spoločnosť McDonald´s konzultovala špecifiká zákazníkov s intoleranciou na glutén ako aj problematiku celiakie s. "Sme radi, že spoločnosť McDonald´s myslí aj na celiatikov, ktorí doteraz, bohužiaľ, zo zdravotných dôvodov nemali možnosť vychutnať si ponuku burgrov. Dopady tohto ochorenia na kvalitu a spôsob života sú v mnohých prípadoch obmedzujúce a pre bežnú populáciu nepredstaviteľné. Každá nová alternatíva stravovania prináša väčšiu slobodu a rôznorodosť do našich životov. Pevne verím, že zákazníkom budú burgre s bezlepkovým pečivom chutiť,"Informačný servis