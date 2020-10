McDonald’s pokračuje v otváraní nových reštaurácií –najnovšia franšízová pribudla v metropole Šariša

O spoločnosti McDonald's Slovensko

23.10.2020 (Webnoviny.sk) -Druhá prevádzka v metropole Šariša bude zákazníkom dostupná priamo v centre mesta. Atraktívna poloha v rámci nového nákupného centra Novum, známeho aj pod pôvodne plánovaným názvom Forum, tak ponúkne príjemné spojenie nákupov s rodinou či priateľmi s návštevou obľúbenej reštaurácie v dizajne, akým disponuje reštaurácia McDonald´s v bratislavskom Auparku. Veľmi sa tešíme, že v súčasnej situácii, ktorá je pre gastro segment veľkou výzvou, prinášame našim zákazníkom ďalšiu výnimočnú reštauráciu novej generácie aj do Prešova, a to priamo v atraktívnych priestoroch nového nákupného centra Novum. Výnimočnou ju robí aj atypický dvojpodlažný koncept, kde vstup do prevádzky bude možný nielen z úrovne Námestia Legionárov, ale aj z foodcourtu na poschodí. Veríme, že si prevádzka nájde svojich pravidelných návštevníkov," hovoríSúčasťou novej prešovskej reštaurácie je aj obľúbená kaviarenská časť McCafé so širokou ponukou koláčov a kvalitnej kávy.Nová prešovská prevádzka McDonald’s má kapacitu 138 miest na sedenie s rozlohou 493 štvorcových metrov a spĺňa všetky štandardy modernej reštaurácie, nazývanej ako reštaurácie novej generácie. Koncept a fungovanie reštaurácií novej generácie predstavila obľúbená reštauračná sieť v apríli minulého roka. Táto prešovská prevádzka ponúka na oboch podlažiach samoobslužné kiosky zabezpečujúce bezstarostné a bezkontaktné objednanie z ponuky a mimo aktuálnych opatrení aj pohodlnú obsluhu priamo k stolu. Objednávanie cez kiosk navyše umožňuje jednoduchú úpravu vybraného jedla podľa vlastných preferencií a chutí každého zákazníka.Reštaurácie novej generácie sú zároveň koncipované s ohľadom na trvalú udržateľnosť, pretože okrem moderných technológií sú ich štandardom napríklad LOV fritézy s až 40 % úsporou oleja (ten následne putuje na ďalšie energetické spracovanie), grily na mäso s nižšou spotrebou energie, ekologickejšej mraziarenské chladiče či šetrné LED osvetlenie.Táto reštaurácia ponúkne 58 pracovných miest a jej prevádzkovanie bude zabezpečovať franšízový partner, ktorí je vlastníkom už viacerých reštaurácií na východnom Slovensku."Som rád, že sa nám aj napriek súčasnej neľahkej situácii podarilo otvoriť novú prešovskú reštauráciu, ktorá bude našou v poradí piatou franšízovou prevádzkou na východnom Slovensku," zhodnotilSpoločnosť McDonald's pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995. Prvá reštaurácia bola otvorená v októbri v Banskej Bystrici. V novembri roku 2003 vznikla na Slovensku charitatívna organizácia Ronald McDonald House Charities. Na Slovensku McDonald's prevádzkuje 35 reštaurácií, z ktorých je 16 v Bratislave a ostatné sa nachádzajú v Banskej Bystrici, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Martine, Nitre, Prešove, Prievidzi, Trenčíne, Trnave, Zvolene, Žiline a na diaľničnom úseku R1 exit Beladice. Súčasťou 27 reštaurácií je obľúbený koncept McCafé, ktorý sa predstavil v roku 2009. V minulom roku začal McDonald's na Slovensku postupne meniť a modernizovať prevádzky na reštaurácie novej generácie. V celonárodnej ankete Najzamestnávateľ za rok 2019 sa spoločnosť McDonald‘s Slovensko umiestnila na 1. mieste v kategórii Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo, a obhájila tak svoje víťazstvo z roka 2018. Od začiatku roka 2020 rozširuje McDonald's cez vybrané reštaurácie doručovaciu službu McDelivery.Informačný servis