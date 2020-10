Osem ocenení pre hurbanovský pivovar z degustačnej súťaže Slovenská pivná korunka

O súťaži

23.10.2020 (Webnoviny.sk) -Do anonymnej degustačnej súťaže Slovenská pivná korunka 2020 sa prihlásilo spolu 27 slovenských pivovarov s nomináciou 107 pív. V tejto silnej konkurencii zabodoval hurbanovský pivovar hneď vo viacerých kategóriách.V kategórii svetlá filtrovaná desiatka dominovalo pivo, ktoré získalo zlatú korunku. V rovnakej kategórii sa na treťom mieste so ziskom bronzovej korunky umiestnilo pivo. V najprestížnejšej, a pre pivárov referenčnej, kategórii dvanásťstupňových pív sa na druhom mieste umiestnila bronz získal. Zlato v kategórii tmavých a polotmavých filtrovaných pív získala bronzdominoval v kategórii alkoholických radlerov. V kategórii nealkoholických pív získal bronzovú pivnú korunku novýOdovzdávanie ocenení sa tento rok v dôsledku pretrvávajúcej pandémie konalo netradične v online prostredí a tak ocenenia symbolicky prevzala skupina kolegýň a kolegov z hurbanovského pivovaru. "V aktuálnom, nielen pre pivárov, náročnom roku je pre nás zisk pivných koruniek ešte cennejší. Variť pivo je náročnejšie ako kedykoľvek predtým. Preto sa teším, že si naše pivá opäť získali priazeň pivných profesionálov. Rád by som touto cestou poďakoval predovšetkým mojim kolegyniam a kolegom za ich skvelú prácu a tieto ocenenia venoval práve im. Zároveň chcem poďakovať všetkým, komu naše pivo chutí. Robíme našu prácu radi a je to vidieť," uviedol Rene Kruijt, generálny riaditeľ HEINKEN Slovensko.Súťaž Slovenská pivná korunka organizuje Slovenské združenie výrobcov piva a sladu od roku 2006, pričom od roku 2010 sa do súťaže zapájajú aj remeselné pivovary. Súťaž prebieha formou anonymnej degustácie, vďaka čomu je zachovaná objektivita a nezávislosť. Členovia degustačných komisií sú nominovaní všetkými zúčastnenými pivovarmi. Slovenská pivná korunka sa každoročne organizuje pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.Informačný servis